PNV prevé legislatura "hasta el último día hábil" y cree que el Gobierno no debe renunciar a unos PGE de 2023

Asegura que el PNV "no tendría ninguna duda" en hacer lo que estuviera en su mano para evitar un gobierno de PP y Vox

BILBAO, 4 (EUROPA PRESS)

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, cree que la legislatura de Pedro Sánchez "tiene pinta" de que se prolongará "hasta el último día hábil", y cree que no sería "responsable" por parte del Ejecutivo central "renunciar a presentar un proyecto de Presupuestos" para 2023. Asimismo, ha asegurado que su partido "no tendría ninguna duda" en hacer lo que estuviera en su mano para evitar un gobierno de PP y Vox.

En una entrevista a Radio Nacional, recogida por Europa Press, Ortuzar ha considerado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, que este jueves superarán el trámite de las enmiendas a la totalidad, "no tendrían porque ser los últimos de la legislatura" porque, "con la misma naturalidad y los mismos apoyos que se pueden aprobar los de este año, se podrían aprobar el año que viene". A su entender, "la anomalía es no tener presupuestos, lo normal es tener presupuestos y la obligación de todo gobierno es buscar que los haya".

Además, cree que las elecciones generales van a ser "casi el último día hábil" de la legislatura. "Ya sé que hay muchas expectativas y apuestas cruzadas de cuánto va a durar esta legislatura, y creo que, a día de hoy, tiene pinta de que va a ir hasta el último día, por lo que siendo eso así por qué vamos a estar todo el año 2023 sin presupuestos", se ha preguntado, para considerar que "no tendría ningún sentido, máxime cuando tenemos muchas luces y también bastantes sombras en el panorama económico".

Para Andoni Ortuzar, no sería "responsable" por parte del Gobierno central "renunciar a presentar un proyecto de presupuestos". "En lo que a mi me concierne, que somos pocos pero importantes y hemos demostrado que sabemos arrimar el hombro cuando hay que hacerlo, nosotros también estaríamos dispuestos a negociar los presupuestos de 2023", ha asegurado.

El PNV, que no ha presentado enmienda a la totalidad a los PGE, es, según ha destacado Ortuzar, un partido "institucional y de gobierno", que sabe "lo importante que es tener presupuestos". Por ello, ha subrayado, los jeltzales entraron a la negociación "pensando que lo hacíamos para sacar adelante unos presupuestos".

Tras precisar que "la otra parte tiene que poner algo de su parte para que sea atractivo para los partidos que apoyamos al gobierno pero estamos fuera de él dar un paso adelante y hacer un voto favorable", ha dicho que el presupuesto es también "un factor de estabilidad política". "Si un gobierno no es capaz de sacar los presupuestos. tampoco va a ser capaz de sacar leyes, y si no es capaz de sacar ni presupuesto ni leyes, ¿para qué está ese gobierno?", se ha preguntado.

Para el dirigente jeltzale, en la actual coyuntura "era importante mandar a Europa un mensaje de que hay presupuestos y que los fondos que van a venir de Europa se van a gastar adecuadamente".

En relación a la transferencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV), Andoni Ortuzar ha asegurado que Euskadi la podía haber asumido "en octubre de este año y en mayo del año pasado" porque en el País Vasco está ya implantada la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y "tenemos bien engrasado ese sistema".

Para Ortuzar, es una "pena" que el PNV "tenga que andar hasta el último minuto para que nos den lo que ya nos tenían que haber dado, dando una sensación para una parte de la opinión pública de que 'ya están los vascos chantajeando' que no nos gusta". "Y a nosotros nos dejan la sensación de que solo se nos hace caso cuando se nos necesita", ha reconocido, para explicar que siempre insiste al Gobierno que no dejen las cosas "para el final" porque "la sensación y la imagen que transmitimos no es buena para nadie".

"A nosotros no nos gusta es imagen de que los vascos 'ya le han doblado otra vez el codo' al gobierno porque no es buena y no responde a la realidad", ha insistido, para recordar que el acuerdo para la transferencia del IMV se firmó el 20 de mayo de 2020 y señalar que, ahora, "han aceptado lo que tenía que haber sucedido hace un año".

En relación a las enmiendas parciales, ha precisado que "específicamente" la financiación de este año del TAV no es lo que más importa al PNV, sino que "se nos den certezas de cuándo se acaba esto de una vez y de cuándo vamos a poder disponer de una infraestructura en la que hemos gastado tantas energías y tanto dinero, y que ahora es poco menos que un 'bidegorri'"

En Euskadi, ha lamentado, "tenemos un tren del siglo XIX y eso que somos el acceso a Europa" y "llevamos más de una década de retraso con los planes que se habían hecho y ha sido un auténtico desastre al que hay que poner remedio".

Por otro lado, ha avanzado que van a intentar enmendar los presupuestos para "revertir" el "trato injusto" con la inversión en Euskadi, porque en el proyecto de PGE "la inversión en Euskadi del Estado ha bajado más de un punto en relación a la del año pasado.

EH BILDU

Sobre la posibilidad de que EH Bildu entre en el pacto presupuestario en Madrid, Ortuzar ha dicho que, "en una lectura reposada", al PNV le da "satisfacción que eso sea así". "Nosotros hemos vivido los últimos 40 años con la permanente acusación y la burla por parte de la izquierda abertzale y de Bildu de que íbamos a Madrid a vendernos por cuatro platos de lentejas que no servían para nada, que Madrid no tenia sentido y que era una traición a los nacionalistas vascos participar en las instituciones del Estado", ha lamentado.

Sin embargo, ha señalado que, "40 años después" EH Bildu "viene al mismo terreno que nosotros", pero "40 años tarde y en unas condiciones objetivamente peores que las nuestras para negociar". En cualquier caso, ha dicho, bienvenidos sean al club" y ha considerado "un factor de normalización política que Bildu se incorpore a las instituciones y haga uso del apoyo popular que se le ha dado, que es importante". "Es la , segunda fuerza del País Vasco, detrás del PNV, y es lógico que ellos hagan política", ha reiterado.

ENCUESTAS

Preguntado por las encuestas que ponen por delante al PP, Ortuzar, que ha dicho ser siempre "escéptico" respecto a las encuestas "salvo a las que están muy cerca de las elecciones", ha señalado que con la pandemia en Europa "hay un cierto pase de factura a quien esté en el gobierno, da igual que sea de derechas o de izquierdas".

En su opinión, en España "la alternativa que se presenta al gobierno es tan dura y tan mala" que el PNV "no tendría ninguna duda en hacer lo que estuviera en nuestra mano para que no sucediera una combinación de PP y Vox, que en el País Vasco lo veríamos muy mal pero que para el conjunto del Estado sería también un retroceso en términos de calidad democrática y de servicio público muy grande".

"Si quitáramos la variante Vox el PP pegaría un crecimiento exponencial, cosa que tampoco dan las encuestas ni el olfato político apunta a que vaya a suceder en breve, desgraciadamente, porque Vox es una anomalía histórica en un momento dado y no creo que haya tanto ciudadanos en el estado español que respondan a un perfil de un partido político de esas características", ha afirmado, para añadir que "hay cabreos, malestares y muchas cosas que, seguramente, explican su éxito electoral".