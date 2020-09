PNV se reunirá el próximo miércoles con la vicepresidenta primera Carmen Calvo dispuesto a "aportar" estabilidad

Esteban cree que no aprobar los Presupuestos "traería elecciones" y cree que en estos momentos de crisis "no se necesitan" unos comicios

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha anunciado que este próximo miércoles se reunirá con la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, un encuentro para abordar "la proyección de la legislatura", en la que se muestran dispuestos a "aportar estabilidad".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban ha indicado que la fecha se ha fijado finalmente para el miércoles por la tarde dentro de la ronda de contactos puesta en marcha por el Gobierno central con motivo de la negociación presupuestaria.

No obstante, Esteban cree que el encuentro no será "exactamente" para abordar la negociación presupuestaria porque esa es una cuestión que, a su juicio, abordará en su momento la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

A su juicio, el encuentro con Calvo está "más enfocado" a cuál puede ser la proyección de la legislatura y a la posición que puede tener el PNV en relación a los proyectos de ley que piensa impulsar el Gobierno y al "apoyo futuro que pueda o no pueda haber".

Esteban ha afirmado que esperarán a conocer qué es lo que les presentan pero ha asegurado que, dada la situación económica y política, sería "interesante dotar de una cierta estabilidad al Gobierno".

"No es que lo diga ahora, lo llevamos diciendo desde hace bastante tiempo, haremos lo que esté en nuestra manos para que esto suceda, pero tiene que ser el empeño de muchas partes y que todos estemos dispuestos a aportar", ha agregado.

Respecto al papel que pueda jugar Ciudadanos de cara a la negociación presupuestaria, ha afirmado que ya le dijeron al Gobierno que "lo más lógico" era, en principio, "optar por la mayoría que posibilitó la investidura, bien sea votando favorablemente como hizo el PNV o a través de la abstención".

A su juicio, es lógico "seguir en esa línea", sobre todo, si uno tiene en cuenta la actitud que ha tenido Ciudadanos, "primero con el Gobierno porque no deja escapar ni una oportunidad para zumbarle" y también con respecto a "otros socios del Gobierno".

No obstante, ha indicado que la situación política es "muy complicada, hay muchos factores" y también está el tema "catalán" que "afecta y mucho con su propia dinámica a cada uno de los partidos catalanes".

"No sé eso lo que podrá dar de sí, qué posibilidades y creo que el Gobierno, si no encuentra hueco ahí, quizá pueda buscar otras alternativas, esas otras alternativas habrá que ver cuáles son los condicionantes que se ponen y, a partir de ahí, actuar, pero creo que sería responsabilidad de todos, absolutamente de todos que pueda haber un presupuesto", ha añadido.

Ante la doble ronda de contactos del Gobierno central, la de Carmen Calvo y la de Pablo Iglesias, y cuestionado por si tienen prevista hablar con Iglesias, ha respondido que no porque tampoco el vicepresidente segundo es el que "tiene las claves del Presupuesto", donde cree que hay todavía aspectos que se tienen "que ir cerrando entre los dos socios".

Esteban cree que la ronda de Carmen Calvo va en un "aspecto genérico de legislatura, que es lo que también puede aportar Iglesias, pero quien coordina es la vicepresidenta primera". No obstante, ha insistido en que quien tiene luego que "entrar en acción" es la ministra de Hacienda, que "va a ser la protagonista" en la negociación presupuestaria.

Cuestionado por si se abordará en la reunión con Calvo el tema de las transferencias pendientes y el hecho del retraso en el calendario pactado, Esteban ha indicado que no tiene que "renegociar algo que ya está cerrado" y "eso debería ir de suyo", algo que le ha manifestado la propia ministra Carolina Darias.

Esteban ha afirmado que ha sido un año "absolutamente atípico" que "ha paralizado bastante las cosas" y, tras recordar también las elecciones vascas y la necesidad de conformar el Gobierno vasco, ve "lógico que se haya retrasado estos meses". En este sentido, confía en el compromiso del Ejecutivo central y ha añadido que tiene claro que "si quiere que se funcione en la colaboración, todos tenemos que cumplir los compromisos".

"Por ello, yo hablo de responsabilidad, nosotros seremos los primeros responsables conociendo cómo está la situación pero la responsabilidad implica que debe actuarse de la misma forma por parte de todos y una parte de ser responsable es cumplir tus compromisos políticos", ha añadido.

Sobre la posibilidad de que no se pudieran aprobar los Presupuestos, Esteban ha recordado que se está todavía con los de Cristóbal Montoro (PP) y que Pedro Sánchez convocó unas elecciones que fueron "fallidas" porque "decía que con ese presupuesto de Montoro no podía hacer su política". "Pues, si no se podía hacer entonces, ahora que está todo patas arriba con una crisis económica inmensa, con una caída de los ingresos llamativa", ha añadido Esteban, que ha indicado que también está sobre la mesa todo el tema de los fondos de reconstrucción económica europea.

Por lo tanto, cree que "no sería viable mantener una prórroga más del presupuesto durante un año más". Esteban cree que lo que traería no contar con Presupuestos "sería elecciones" y cree que en estos momentos de crisis económica no se necesitan elecciones. "Más inestabilidad con unos presupuestos no aprobados implica que no se toman decisiones y, si no se toman decisiones, no se hace política y la política está para eso, para tomar decisiones y orientar los sectores de la economía, apoyar socialmente a los sectores con más dificultades", ha agregado.

Preguntado por las declaraciones del dirigente de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que decía que les molesta que hablen con el Gobierno central y que las relaciones con el PNV son mínimas, Esteban ha negado que le moleste porque son "un actor político más".

"Lo único que me molestaría es que porque quieran entrar ellos en una pelea partidista o confrontación de quítate tú para ponerme yo con el PNV se perjudicará a la ciudadanía vasca en lo que se pudiera conseguir. Nosotros desde luego eso no lo vamos a hacer nunca", ha manifestado.

Esteban ha indicado que EH Bildu está ahora en "una actitud absolutamente diferente" porque no querían participar en las instituciones y "ahora, a veces, tienen algunas actitudes que nosotros ni siquiera hemos tenido: les pongo la alfombra y pasen ustedes".

"Eso es la inexperiencia, son unos actores más y tienen toda la legitimidad, lo único que digo es que pensemos todos en nuestro país y en Euskadi, en aumentar su bienestar y autogobierno y si todos remamos en esa dirección, seguro que todo es beneficioso, que no nos enredemos en una confrontación de quítate tú de esa silla que me quiero poner yo, ocupar una silla por una silla o la misma posición porque, si nos encelamos en eso, a ver si lo que va a ser resulta algo más perjudicial para el país", ha manifestado.

Sobre las relaciones entre PNV y EH Bildu, ha manifestado que siempre las han mantenido, incluso en épocas más difíciles, "otra cosa es que haya picos".

Finalmente, en relación a la gestión de la pandemia y la situación en Madrid, ha afirmado que Madrid tiene unas dinámicas suscitadas "no por un problema de competencia sino por un problema de competencia personal y saber tomar las decisiones adecuadas y eso puede pasar en cualquier gobierno".

Esteban cree que se ha aprendido con la experiencia y ha puesto en duda que si en Madrid no se están tomando las decisiones adecuadas, lo vaya a solucionar el Gobierno central. "Habrá que tomar decisiones y las tendrá que tomar el Gobierno de Madrid, que vayan a declarar el estado de alarma, ahí sí es verdad que tiene razón el Gobierno central, se puede declarar para una comunidad autónoma y el mando lo tendría la comunidad autónoma, no tiene por qué tenerlo el Gobierno central", ha añadido.