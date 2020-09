PNV ve nuevamente "tensión" para que el Gobierno central pueda "caer" y se fuercen "unas nuevas elecciones"

Cree que si el Ejecutivo elabora unos Presupuestos "un poquito amplios y flexibles", le pueden servir, "no solo para un año, sino para dos"

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, cree que existe "tensión" para que el Gobierno central pueda caer" y se fuercen "unas nuevas elecciones", una posibilidad que había desaparecido con anterioridad y que ve nuevamente.

En una entrevista a Herri Irratia-Radio Popular, recogida por Europa Press, ha aludido a la situación política en el Estado y ha asegurado que el "ambiente está muy caldeado" y hay una "sensación de absoluta tensión e inseguridad".

Esteban ha afirmado que había una sensación de que el Gobierno español "podía caer y se podían forzar unas nuevas elecciones", y pareció que "desaparecía esa posibilidad", pero, "de nuevo, hay una tensión para que esto sea así".

"Y a mí me parece que no estamos para ese tipo de bromas, más allá de que te guste más o menos el Gobierno, pero en una situación económica como la que nos encontramos, en una situación social con todas las incognitas de futuro, hacen falta unos Presupuestos, sería el tercer año prorrogando y no sirven para esta nueva situación", ha agregado.

Sobre la postura de otras formaciones,el dirigente jeltzale ha afirmado que Ciudadanos no se sabe "en qué posición o qué papel quiere jugar" en los próximos meses y ha afirmado que la tensión que se ve en estos momentos en el Parlamento está entre dos "bloques", en referencia a los que apoyaron la investidura y al resto de formaciones.

Preguntado por si cree que el Gobierno está negociando Presupuestos por presos o por independencia, Aitor Estaban considera que el Ejecutivo todavía no está negociando los PGE, sino que está "preparando el terreno".

"Ni siquiera creo que tiene claro hacia dónde va a ir. Me parece que está explorando la posibilidad de sacarlos adelante, con lo que se define como bloque de investidura, pero creo que, en este momento, no descarta nada", ha apuntado.

Esteban ha indicado que el PNV tiene una idea "muy genérica" de los Presupuestos y no tienen los datos, ya que entiende que al Gobierno le faltan los relativos a Europa, para saber con cuánto "va a poder contar" de esos fondos europeos.

El diputado jeltzale ha manifestado que, sin Presupuestos, sería "muy difícil seguir adelante". "Si no le servían a Sánchez (los Presupuestos de Montoro) en una situación prepandemia, en una situación de pandemia, ni a él ni a los demás", ha añadido.

Por lo tanto, cree, si no se aprueban, probablemente esta situación llevaría a una convocatoria electoral, porque "sería muy duro mantenerse un año más gobernando a golpe de decreto ley".

A su juicio, es "crucial" contar con unas cuentas públicas, y ha indicado que, si se aprueban, el PSOE es "muy consciente de que haciéndolo con un poco de pesquis y un poquito amplios y flexibles, le pueden servir, no solo para un año, sino para dos".

VOTOS DEL PNV

El portavoz del Grupo Vasco ha afirmado, de cara a la negociación con el PNV, se van a centrar, sobre todo, en temas económicos. Además, ha añadido que van a respaldar también medidas sociales que puedan servir para "cubrir este año entrante" y ha indicado que buscarán "situar en buena posición a Euskadi" en esos Presupuestos. Además, cree que el Gobierno tendrá que contar con los votos del PNV porque, si no, "no ve posibilidades de que pueda salir adelante".

Sobre la postura de los partidos catalanes, ha indicado que el escenario catalán es "muy sensible" y ha añadido que, si se establece la inhabilitación de Torra, habrá que ver "cómo reacciona cada uno de los partidos".

A su juicio, una de las dificultades que tiene el Gobierno español para "lanzarse decididamente a la vía del bloque de investidura" para sacar los presupuestos es porque "no tiene la certeza absoluta" de lo que puedan hacer finalmente los partidos catalanes.

Ante las manifestaciones de EH Bildu de que el PNV está nervioso porque están cogiendo protagonismo en las negociaciones, Esteban, que aprecía "un prisa enorme" en la coalición "por aparentar", ha indicado que "eso de nervioso es lo que dice todo el mundo cuando no hay nada que decir" y ha manifestado que no le preocupa el papel que puedan tener si "sacan cosas interesantes para el país".

Por otra parte, en relación a las transferencias pendientes, entiende que con la pandemia el calendario quedará "congelado" pero cree que "ya toca" y espera que estas próximas semanas continúan las conversaciones.

ERTES

Esteban ha afirmado que una prorroga de los ERTEs debe servir para que sectores, si se les da apoyo, "puedan salir adelante", pero cree que "no tiene sentido prolongar la agonía de algún proyecto, empresa o sector" que tenga "poca salida" y para los que se debería buscar "otro tipo de instrumentos".

"Vamos a ver qué sucede, yo creo que finalmente, -otra cosa no lo entendería- se va a prolongar, pero a ver qué es exactamente lo que quiere prolongar el gobierno, si se es selectivo, hay que ser selectivo para una economía de futuro", ha apuntado.

Esteban ha asegurado que, "mes a mes", la cantidad destinada los ERTEs es "un auténtico dineral" que, "va sumándose a deuda del Estado", aunque ha puesto de relieve que Europa haya relajado los términos de estabilidad y permite endeudarse.

"Espero que lo entienda igual para todos el propio Gobierno español y no ponga trabas", ha indicado. En este sentido, ha manifestado que existe una legislación "muy limitadora para hacerlo" y "no está adaptada a los tiempos que corren". Por ello, considera que el Gobierno debería plantearse "seriamente" la reforma de algunas leyes, la de estabilidad o el propio artículo 135 de la Constitución.

Esteban ha afirmado que se lleva tiempo negociando los márgenes de endeudamientos para Euskadi y ha apuntado que está "encauzado", por lo que se muestra optimista, pero quiere "verlo cerrado" porque "no se fía".

"Ha costado lo suyo porque la cerrazón para entender algunas cosas, a veces, -la Abogacía del Estado es todo un mundo- cuesta romper moldes, pero creo que finalmente vamos a poder llegar a un acuerdo satisfactorio, que no solo dé un respiro para este año, sino que prolongue para los dos próximos años", ha indicado.TORRA

En relación a la posiblidad de que se inhabilite al president de la Generalitat, Quim Torra, ha manifestado que no tendría sentido y sería "desproporcionada la medida", además de "una barbaridad, un aquí mando yo y no te dejo decir lo que piensas".

"También me pregunto si merecía la pena hacer eso por parte de las instituciones catalanas para quitar la pancarta al día siguiente y si muchas veces no se ha incidido más en el simbolismo pero sin mucho más detrás", ha añadido.

Preguntado por si considera erosionada la democracia, tras recordar la situación de Rey emérito o que un partido "utilice medios del propio Estado para protegerse", ha afirmado que "salen cosas de lo que había y de lo que hay: that is Spain".

"Esto está hecho unos zorros", ha dicho el diputado jeltzale que cree "hay un gap importante para alcanzar los estandares de funcionamiento democrático de otros países más al Norte de Europa". En este sentido, ha señalado que "las cosas son como son" y se viene de una transición "que dejó determinados temas sin tocar".

En torno a la ausencia del Rey en el el acto de la LXIX promoción de jueces y al hecho de que el presidente del TS y del CGPJ, Carlos Lesmes, desvelara que Felipe VI le llamó para decirle que le habría gustado ir, ha afirmado que "mal" por parte del Rey si le dijo que se podían utilizar esas palabras o si se filtraron desde Zarzuela, y "fatal" por parte de Lesmes si el Rey le rogó que no lo hiciera público.

Esteban ha aludido a esa "utilización que esta haciendo la derecha española de la monarquía", y cree que su "defensa es más del Rey que de España", algo que "deberían hacérselo mirar".