PNV ve "ofensivo" para las víctimas el acto de Parot pero también un "error" el de PP y Vox que "busca la confrontación"

BILBAO, 14 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, cree que el acto que pedirá este sábado en Arrasate la excarcelación de Henri Parot es "ofensivo" para las víctimas, pero considera también un "error" que el PP y Vox se desplacen a la localidad guipuzcoana porque "buscan la confrontación".

En una entrevista a RTVE, recogida por Europa Press, se ha referido al acto que la Sare desarrollará el 18 de septiembre el Arrasate para denunciar la aplicación de la Ley 7/2003 que "supone la aplicación de cadenas perpetuas encubiertas a un número aproximado de 15 presos" de la banda terrorista, según la red ciudadana.

Ayer, el presidente del PP vasco, Carlos Ituragaiz, anunció un "acto de desagravio" de su partido a las víctimas del Terrorismo ante el "homenaje de los batasunos" convocado por la red ciudadana Sare y este martes, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que acudirá este sábado a la localidad guipuzcoana de Arrasate para "arropar" a las víctimas del preso.

Esteban ha indicado que le "parece mal" ese acto y no cree que "contribuya a la convivencia y a arreglar las cosas". Además, considera que puede ser "ofensivo para las víctimas". "Hay algunos sectores de la izquierda abertzale que están empeñados en caer en este tipo de cosas y cree que no se hacen un favor ni a ellos mismos", ha agregado.

Cuestionado por si habría que prohibir este tipo de actos, ha asegurado que "no es tan sencillo" y habrá que ver qué es lo que resuelven finalmente los tribunales. "No es tan sencillo cómo para que se pueda hacer directamente desde un Ejecutivo, tiene que ser algo muy medido y asegurando todas las garantías y eso tiene que ser los tribunales", ha añadido.

Esteban ha indicado que, si se pudiera prohibir, "el Gobierno lo hubiera hecho ya, si es que fuera tan sencillo". "Si alguien tiene competencias sería directamente el Gobierno español, no es tan sencillo", ha apuntado.

El diputado jeltzale ha señalado que el PNV ha sido "muy clarito" con los 'ongi etorri' a los expresos de ETA y no les parecen "oportunos porque hacen un flaco favor a la convivencia".

"Lo hemos dicho una y otra vez y lo seguiremos repetiendo, podemos entender que haya familiares o amigos que puedan recibir a una persona en un acto íntimo pero hacer de esto una exhibición popular en la calle es, en definitiva, una muestra de que todavía la izquierda abertzale no ha caído en la reflexión de que toda su actuación de apoyo a la violencia y al terrorismo es algo no aceptable en términos no democráticos", ha agregado.

Ante los actos del PP y Vox convocados en Arrasate y, preguntado por si se deberían sumar todas las fuerzas políticas, Esteban cree que es "un error organizar ese tipo de actos en el mismo lugar y día" porque lo que se va a buscar es "la confrontación".

"Y si algo tenemos que distinguirnos precisamente de aquellos que todavía siguen viendo la violencia como algo legítimo es no buscar una confrontación en las calles, y en elevar el tono", ha manifestado.

Esteban cree que apoyo se puede estar dando a las víctimas "todos los días" desde los propios gobiernos, apoyando sus necesidades, modificando la legislación y haciendo homenajes, pero hacer ese tipo de cosas "solo contribuye a enrarecer más el ambiente y no es ningún favor hacia las víctimas".