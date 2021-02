PNV vuelve a presionar a Robles para que rectifique sus críticas al Gobierno vasco por no recurrir a la UME en Zaldibar

BILBAO, 12 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha pedido a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que busque otros ejemplos que no sea el del vertedero de Zaldibar para "vender" a las Fuerzas Armadas. Además, espera que la próxima semana Robles rectifique en el Congreso sus críticas al Gobierno Vasco por no recurrir a la UME para localizar a los trabajadores desaparecidos tras el derrumbre de la escombrera.

La ministra reprochó el pasado lunes al Ejecutivo vasco que no pidiera ayuda a la UME tras el derrumbe del vertedero de Zaldibar, y aseguró que igual ahora no habría ahora todavía un cadáver sepultado entre los escombros, en alusión a los restos de Joaquín Beltrán, que todavía no han aparecido.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban ha afirmado que intercambió con la ministra varios mensajes "inmediatamente" cuando vio esas declaraciones. "Yo me sentí enfadado y lo estoy porque, en la conversación que mantuvimos en aquel momento, hablamos claramente, y ella me reconoció que ellos no podían hacer más de lo que se estaba haciendo, porque no tenían ni más medios ni otros medios que se pudieran aplicar en esos momentos", ha apuntado.

El dirigente jeltzale ha recordado que, "al principio del desastre, no podía llevar a la gente allí por peligro de nuevos derrumbes, y se tuvo que estar midiendo y tanteando con helicópteros, avanzando poco a poco". "No era nada sencillo y no era una cuestión de meter más gente allí porque no se podía, ni tampoco más medios, y ella me lo reconocía", ha insistido.

Por ello, ha preguntado "a qué viene" ese ataque al Gobierno Vasco y ha apuntado que, si lo que pretendía, tal como ha explicado el delegado del Gobierno, Denis Itxaso, era defender a las Fuerzas Armadas, debe buscar otros ejemplos, si realmente para "vender" al ejército.

"Usted misma reconocía que no tenía ningún sentido en su momento. Entonces, no sé si es mala memoria o es que no lo entiendo. Esta ministra últimamente está haciendo unas declaraciones muy sorprendentes porque confunde las críticas a las Fuerzas Armadas con críticas, en muchos momentos, personales y, además, se siente obligada a defender a todo el colectivo", ha añadido.

A su juicio, este es "un mal del Estado español de siempre" porque hay "determinados colectivos y determinadas instituciones" que no se pueden tocar, como las Fuerzas Armadas, la Policía, etc.

"ELEMENTOS DE EXTREMA DERECHA"

Aitor Esteban ha defendido que se pueda criticar que haya "elementos de extrema derecha, y no son uno ni son dos, sino bastantes", y eso en el ejército español "debería ser afrontado" porque "es inadmisible". "Esa crítica debería ser aceptada y ponerse serios con ellos", ha manifestado.

Por ello, el PNV ha presentado una pregunta parlamentaria para la semana que viene porque los jeltzales siguen reclamando de Robles una rectificación de sus palabras. "Fue a dar con el ejemplo que no era", ha reiterado.