Podemos registra la petición para investigar en el Congreso "las cloacas" y especialmente su "pata mediática"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha anunciado este miércoles que ya han registrado en el Congreso su petición para crear una comisión de investigación que trate de llegar "al fondo del asunto" de "las cloacas" y el espionaje contra algunas formaciones como la suya y, sobre todo, destape cómo funciona la "pata mediática" de ese entramado.

Unidas Podemos ha registrado esta comisión junto a ERC, EH Bildu, PNV y otras formaciones, un día después de que estos grupos se sumaran para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez depurar responsabilidades sobre el supuesto espionaje al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent.

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder del partido morado, Pablo Iglesias, ya anunció hace dos semanas su intención de promover esta investigación en el Congreso, después de que PP, Ciudadanos y Vox pidieran su comparecencia tras perder su condición de perjudicado en la pieza Dina del caso Villarejo, en la que se investiga el robo del móvil de su exasesora Dina Bousselham; peticiones que fueron rechazadas este martes.

Según Iglesias, es necesario investigar las cloacas en una comisión en la que no sólo comparezca él, sino también periodistas o políticos como el ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o su exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ya que fue durante su mandato cuando "su partido creó una cloaca policial y mediática para desprestigiar a los adversarios políticos", tal y como ya acreditó en 2017 otra comisión de investigación, según defendió.

Este miércoles, Echenique ha anunciado, mediante un vídeo que ha difundido en las redes sociales, que ya han registrado su petición, al tiempo que ha querido dejar "muy claro" que "esa comisión tiene que investigar la pata mediática" de las cloacas, ya que, según ha defendido, el objetivo de sistema de espionaje "no era la vía judicial" sino "la vía mediática".

"Estos espionajes normalmente no encontraban nada. Todas las derivas judiciales que se derivaban de estos espionajes acababan en nada. Los jueces tumbaban todos los procedimientos judiciales, por no tener base, y esto es porque el objetivo fundamental no era la vía judicial, porque sabían que no iban a encontrar ningún delito, La vía fundamental era la vía mediática", ha enfatizado.

"DIFAMAR Y FABRICAR BASURA FALSA PARA AMAÑAR ELECCIONES"

Según Echenique, las llamadas "cloacas", que ahora mismo se investigan en el caso Villarejo, tenían como cometido "difamar, calumniar, verter falsedades, mentiras y basura falsa, fabricada sobre formaciones políticas democráticas, con el ánimo bien de alterar los resultados electorales o amañar elecciones", o bien de "influir en la formación de gobiernos en nuestro país".

"Esa pata mediática que se ha dedicado a difundir mentiras sobre nuestra formación política, en particular, durante horas y horas y horas de tertulias de supuestos informativos, y durante horas de radio y en un montón de portadas de periódicos, es uno de los elementos clave de las cloacas. Sin la pata mediática no se entenderían las cloacas, su objetivo y su funcionamiento", ha enfatizado.