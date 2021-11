Polémica por la participación del embajador de Argentina en una marcha con Evo Morales

La Paz, 25 nov (EFE).- La participación del embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro, en la "marcha por la patria" que encabeza el expresidente Evo Morales en apoyo al Gobierno de Luis Arce suscitó una nueva polémica este jueves que para la oposición es una "clara injerencia" del diplomático en asuntos del país.

Basteiro se unió a la marcha en la localidad de Patacamaya donde el exmandatario boliviano indicó que el embajador argentino llegó "para respaldar todo el apoyo de Argentina a esta marcha en defensa de la patria" y la democracia.

En medio de aplausos, Basteiro sostuvo que es "un compromiso de honor" acompañar a la marcha que se inició el martes en la localidad de Caracollo y que pretende llegar a la ciudad de La Paz, la sede del Gobierno, el próximo lunes.

"Evo no está solo, Lucho no está solo, Bolivia no está sola, están los demás países de Latinoamérica para acompañar y para seguir bregando por la Patria Grande", manifestó Basteiro en un discurso ante los marchistas.

El embajador indicó que hace un año cuando Evo Morales estaba en Buenos Aires, tras su renuncia a la Presidencia denunciando que fue forzado por un supuesto "golpe de Estado", se veían seguido y organizaban "la posibilidad de recuperar la democracia en Bolivia".

"Esa democracia se recuperó en gran parte por todos ustedes, por la lucha que todos ustedes dieron, por todas las movilizaciones y siempre es muy bueno estar en la calle, ganar la calle, salir a defender al pueblo estando en la calle", sostuvo Basteiro.

Prosiguió señalando que también estará en La Paz para recibirlos cuando la marcha llegue el día 29 y así "mostrar a toda Bolivia, a toda Latinoamérica, a todo el mundo que hay un pueblo movilizado en defensa de la democracia".

"Por más que a veces la derecha quiera avanzarnos vamos a estar para defender los valores que nos llevaron a tener un Gobierno como el de Lucho hoy, como el de Alberto Fernández hoy también en Argentina, como el de (Pedro) Castillo en Perú", refirió Basteiro.

Añadió que hay que ver qué pasa en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile y que espera que Luiz Inácio Lula da Silva "vuelva a gobernar Brasil" y "con todo eso volver a generar la Patria Grande".

DENUNCIAN INJERENCIA

El expresidente de Bolivia Jorge Quiroga dijo que las acciones de Basteiro vulneran la Convención de Viena y señaló que la misma situación se presentó en Chile con el embajador de Argentina, Rafael Bielsa, quien en un medio se refirió al candidato presencial chileno de ultraderecha, José Antonio Kast, como un "pinochetista" que hace bandera su "antiargentinismo".

"Embajador Chavista de @alferdez viola Art. 41 de Convención de Viena: emula y rebasa a Bielsa en #Chile, confiesa injerencia pasada en #Bolivia y la repite, se entromete en política de #Peru y #Brasil. ¿Ortega? Ah, Fernández calla para no cometer "injerencia" (¡plop!)", escribió en su cuenta de Twitter.

Asimismo, el exencargado de negocios de Bolivia en Argentina, Julio Alvarado, señaló que el embajador argentino "desconoce" la Convención de Viena y comete una "flagrante vulneración".

"Este embajador desconoce este tratado y no es la primera vez que lo hace, sale en declaraciones y señala que en Bolivia hubo un golpe de Estado. Ahora él se inmiscuye en la marcha político partidaria y toma una inclinación política ideológica en temas de Bolivia. Esa es una flagrante vulneración", advirtió.

Por su parte, la diputada opositora de Creemos, Khaline Moreno, señaló que la actitud de Basteiro es una "clara injerencia" y que los problemas de Bolivia "se resuelven entre bolivianos y no con injerencia internacional".

La marcha en "defensa por la patria" inició el martes con la presencia del mandatario Luis Arce, Morales, los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, Freddy Mamani Laura y Andrónico Rodríguez, respectivamente y varios movimientos sociales.

La marcha que inició en Caracollo pretende recorrer unos 188 kilómetros por el altiplano boliviano para llegar hasta la ciudad de La Paz el próximo lunes y respaldar el Gobierno y "la democracia".