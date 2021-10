La policía está comprobando la identidad de la mujer asesinada en Torrevieja

Bilbao, 29 oct (EFE).- La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha explicado que la Policía española está comprobando con la finlandesa la identidad de la víctima del crimen de Torrevieja (Alicante), en el que, "en principio, todo apunta" a que se trata de un nuevo caso de violencia machista.

El detenido por descuartizar a su pareja en Torrevieja admite el crimen

Saber más

Rosell se encuentra este viernes en Bilbao para estrechar la colaboración con el servicio vasco de atención telefónica a mujeres víctimas de violencia de género y se ha referido a este crimen, por el que ha sido detenido un ciudadano finlandés, acusado de haber matado y decuartizado a su pareja sentimental, una mujer de 68 años de su misma nacionalidad.

"Todo apunta a que se trata de un caso (de violencia machista) pero no lo confirmamos hasta que no se realicen todos los pasos del protocolo. Ahora mismo es sólo una posible víctima (de violencia machista), que esperamos se confirme en las próximas horas o, si no, en los próximos días", ha manifestado Rosell.