La Policía de Nicaragua detiene a un hombre de 22 años por matar a su pareja

Managua, 8 jun (EFE).- La Policía de Nicaragua informó este martes que detuvo a un hombre sospechoso de asesinar a su mujer en el municipio de Nindiri, departamento (provincia) de Masaya, al sur de Managua.

El sospechoso fue identificado como René Alexander Maltez Rivas, de 22 años, y será acusado por el delito de feminicidio en contra de su pareja Cheyling Rachelly Munguía Sobalvarro, de 21 años, según el informe policial.

Los hechos ocurrieron la noche del lunes en la casa de habitación de la pareja después de una discusión, de acuerdo con la información.

Según la versión policial, testigos que fueron entrevistados refirieron que Maltez Rivas discutió con la víctima motivado "por discordia de pareja, ocasionándole lesiones con arma corto punzante (cuchillo) que le provocaron la muerte".

El cuerpo fue examinado por un médico forense, quien determinó como causa de muerte shock hipovolémico por herida con arma blanca, indicó la fuente.

Un equipo técnico policial conformado por investigadoras de las Comisaría de la Mujer y oficiales de la Dirección de Auxilio Judicial acudieron al lugar, realizaron inspección, fijación fotográfica de la escena, recolectaron muestras de fluidos corporales para realizar peritajes químico y biológico.

La Policía capturó al sospechoso, a quien le ocupó el cuchillo y quien será remitido a la orden de las autoridades competentes para su enjuiciamiento.

ONG: NO ES DISCORDIA DE PAREJA

Con ese crimen, se elevó a 28 el número de feminicidios ocurridos en Nicaragua en lo que va de 2021, según el registro del organismo no gubernamental Católicas por el Derecho a Decidir.

Esa ONG ha criticado a la Policía Nacional por tratar los casos de feminicidios como "discordia de pareja".

"No es discordia de pareja, no son celos, no son arrebatos, es la violencia machista acuerpada por la impunidad, la indiferencia social y la falta de políticas integrales para prevenir la violencia contra las mujeres", ha argumentado esa ONG.

Las organizaciones feministas en Nicaragua han criticado la presunta pasividad del Gobierno sobre la violencia machista, especialmente después de que se suprimieran las Comisarías de la Mujer, Niñez y Adolescencia, que estaban en las delegaciones policiales, así como por promover la mediación entre víctimas y agresores.

Tras las críticas, el Gobierno de Nicaragua ha comenzado a reabrir las Comisarías de la Mujer con el fin de prevenir las muertes violentas en este país centroamericano.