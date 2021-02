La política argentina, entre el cariño y las críticas tras la muerte de Menem

Buenos Aires, 14 feb (EFE).- Figuras de la política argentina actual y del tiempo en que Carlos Menem estuvo en el poder, entre 1989 y 1999, expresaron este domingo condolencias por su muerte, al tiempo que varios referentes remarcaron las críticas a su controvertida gestión.

Muere Carlos Menem, el carismático presidente argentino de los frenéticos 90

El actual presidente, Alberto Fernández, también peronista, como Menem, destacó, a pesar de las diferencias políticas que tuvo con el exmandatario, su "carisma enorme", su "respeto por la opinión contraria", que fue "siempre elegido en democracia" y que "en dictadura fue perseguido y encarcelado".

Por su parte, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que fue jefa de Estado entre 2007 y 2015, publicó en su cuenta de Twitter: "Ante el fallecimiento del expresidente Carlos Saúl Menem quiero expresar mis condolencias a su familia y a sus compañeros y amigos".

La también titular del Senado tuvo a lo largo del tiempo una relación oscilante con Menem, que pasó del apoyo en los comienzos a las fuertes críticas al final del menemismo y durante largos años, para terminar finalmente como aliados en la Cámara Alta desde finales de 2019.

EL ARCO OPOSITOR Y LOS VIEJOS COMPAÑEROS

El expresidente Mauricio Macri (2015-2019), opositor al peronismo, también se manifestó en la misma red social: "Lamento profundamente la muerte del expresidente Carlos Saúl Menem. Nos deja ante todo una buena persona, a quien recordaré con mucho afecto. Mis condolencias a sus familiares y amigos".

Asimismo, el exsenador peronista Miguel Angel Pichetto, quien acabó siendo candidato a vicepresidente en la fórmula que perdió Macri en 2019, tuiteó que Menem fue "un político irrepetible" y "un gran demócrata que buscó siempre la unidad de los argentinos y supo posicionar al país a nivel mundial".

El vicepresidente durante la primera gestión de Menem, Eduardo Duhalde, que luego se enfrentó con el exmandatario cuando buscó su segunda reelección, dijo hoy al canal TN que "no le guarda rencor" y que "le tenía gran aprecio" al exmandatario: "No me acuerdo si tenía razón él o yo".

Duhalde, que fue presidente entre 2002 y 2003 dijo que “cuando se lo trata de interpretar a Menem no se tiene en cuenta que para hacerlo hay que ubicarse en su época”. Indicó que “era la época de la euforia de la economía de mercado” y que en un país “dependiente” como la Argentina, había que seguir esa política.

“Carlos estaba ya enfermo con la idea de la reelección. Una enfermedad común en los dirigentes que siempre quieren quedar pegados a los cargos en los que están”, enfatizó.

Duhalde contó que en el último tiempo Menem, que era senador, “iba de la cama al sillón” y no hablaban de la política actual.

El presidente de la cámara de Diputados y tercer aliado en el frente oficialista de Gobierno, Sergio Massa, dio el pésame a la familia y amigos de Menem en su cuenta de Twitter: "Despedimos con tristeza a un líder democrático argentino y dos veces presidente por el voto popular, que marcó una etapa de la Argentina".

LAS FUERTES CRÍTICAS

Por el contrario, el diputado por el Frente de Izquierda Nicolás Del Caño destacó en su cuenta de Twitter que Menem fue en los 90 "el impulsor de las contra-reformas neoliberales que acentuaron el atraso y la dependencia del país con sus ´relaciones carnales´ con EEUU".

Recordó el indulto a los militares procesados por su accionar durante la dictadura de los 70.

Y dijo que "Menem murió impune" por la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero, ocurrida en 1995 en la provincia de Córdoba que dejó siete muertos y 30 heridos, supuestamente para tapar la falta de municiones.

Menem estaba actualmente procesado por estrago doloso agravado en el caso de la explosión de esa fábrica.

Al respecto, la municipalidad de Río Tercero publicó en Twitter que no se adherirá al duelo nacional por el deceso.

"Se ha resuelto no adherir al duelo nacional y no rendir homenajes a Carlos Saúl Menem, acusado de ser el principal responsable del atentado de la explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero en 1995", remarcó el mensaje.

A las puertas del Sanatorio Los Arcos de Buenos Aires, donde falleció el exmandatario, la hija de Menem, Zulemita, dijo estar "orgullosa" de su apellido, que "había mucha gente que lo quería mucho" y que fue un gran hombre aunque se pueda "estar o no de acuerdo con sus políticas".

DOS MESES HOSPITALIZADO

Menem falleció este domingo a los 90 años, según confirmaron a Efe portavoces del Sanatorio Los Arcos de la ciudad de Buenos Aires, donde se encontraba internado desde el 15 de diciembre pasado.

Abogado de profesión, Menem fue presidente en dos mandatos consecutivos, de 1989 a 1999, tras haber sido gobernador de La Rioja, su provincia natal, entre 1973 y 1976 -año en que fue detenido tras el golpe de Estado que derivó en la última dictadura (1976-1983)- y de nuevo desde 1983 hasta que inició su campaña presidencial para los comicios de 1989, que acabó ganando.

Su gestión como jefe de Estado estuvo marcada por la transformación en la economía, con una gran apertura comercial y un intenso proceso de privatizaciones de empresas públicas, pero también por las acusaciones de corrupción, que ha debido enfrentar en los tribunales en los últimos años, al tiempo que ejerce como senador, cargo que ostentaba desde 2005.