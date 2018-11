El político español Monedero difundirá el plan de Lula para la unión de los progresistas

El cofundador del partido español Podemos Juan Carlos Monedero dijo hoy, tras visitar a Luiz Inácio Lula da Silva en la celda en la que está recluido por corrupción, que llevará a España el mensaje de unión entre los progresistas de Latinoamérica y Europa que recibió del expresidente brasileño.

"Regreso a España sin olvidarme de este encuentro y voy a comentarle a Pablo Iglesias (actual líder de Podemos) que lo que Lula me ha dicho es que necesitamos que los progresistas de Europa y de América Latina nos juntemos", afirmó Monedero en declaraciones a periodistas tras salir de la sede de la Policía Federal en la sureña ciudad de Curitiba, en donde el expresidente está preso desde abril.

"Me transmitió un mensaje de unidad, un mensaje que le llevo a Pablo Iglesias, porque, como me explicó, tenemos que darnos cuenta de que la derecha ahora mismo está caminando por lugares contrarios a la democracia y que no podemos estar desunidos", agregó.

De acuerdo con el profesor universitario español, los movimientos progresistas tienen que unirse para defenderse porque la derecha no tiene ningún problema en cometer injusticias tan flagrantes como, afirmó, "encarcelar a Lula sin pruebas con la ayuda de un juez que después fue recompensado con un cargo político".

Según el dirigente, el nombramiento del juez Sergio Moro como ministro de Justicia en el Gobierno del presidente electo de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, es una compensación por la condena a 12 años de prisión que le fue impuesta a Lula en un proceso por corrupción.

"Me voy de aquí con el compromiso entre Podemos y Lula mucho más reforzado. Los movimientos progresistas se están reinventando. Es más los que compartimos que lo que nos separa y, por lo tanto, creo que el mandato que me ha recordado el presidente Lula es que nos fijemos en los que nos une y no en lo que nos separa porque la derecha se junta, especialmente cuando tiene que hacer mal", dijo.

Agregó que la lucha contra el modelo neoliberal es igual en todos los países y que Europa solo aprendió en los últimos años, con desahucios, rescates bancarios y presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que hacía desde mucho tiempo se sabía en América Latina: que somos víctimas de la misma lógica.

En ese sentido, aseguró que el pueblo español, que también es víctima del modelo neoliberal, no puede mirar hacia Bolsonaro, "que trabaja para el FMI, para las grandes petroleras y para las empresas multinacionales", sino que tiene mirar hacia Lula, que sigue siendo la esperanza pese a estar encarcelado.

"Nadie que defienda la democracia en Europa, piensa que Bolsonaro sea un demócrata. Todo lo contrario. Nadie que defienda el estado de derecho en Europa señala con respeto al juez Moro, hoy ministro de Justicia recompensado por haber encarcelado un hombre justo, un hombre bueno", afirmó.

Aseguró que en España ya se están dando esos cambios con "la salida de Mariano Rajoy y la llegada del gobierno del PSOE apoyado por Unidos Podemos y otras fuerzas políticas. De hecho hoy el presidente Pedro Sánchez está en Cuba tras más de tres décadas sin visitas (de gobernantes españoles) a Cuba".

"La relación de España con América Latina tiene que ser una relación con la democracia. Las cumbres se inventaron para hacer negocios entre las élites europeas y las élites latinoamericanas y lo que necesitamos es que los pueblos se encuentren", dijo.