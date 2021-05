Político mexicano que fue baleado asegura que atentado no lo intimidará

Acapulco, (México), 27 may (EFE).- José Alberto Alonso, candidato a la presidencia municipal de Acapulco, por el partido Fuerza por México y quien salió ileso de un ataque a balazos el miércoles, aseguró que estos actos "de cobardía" no harán que deje la contienda electoral.

“Yo creo que sí iban directamente hacia mi persona, querían acabar con nuestra vida. Catorce impactos de bala de arma de fuego es lo que nos dice la Fiscalía, no eran flores, creo que querían acabar y no lo lograron, no lograron su objetivo y yo les digo a todos ellos que no nos vamos a detener”, dijo a Efe el político.

El miércoles, Alonso sufrió un ataque a balazos cuando se dirigía en automóvil a su primer evento del día en la ciudad costera. Sin embargo, el candidato salió ileso.

El político afirmó que este hecho se ha convertido en un tema político, pues nunca había recibido alguna amenaza por lo que lo hace pensar que el crecimiento en las encuestas que ha tenido en las últimas semanas ha hecho que sus contrincantes se sientan débiles.

“¿Por qué no pasó antes? ¿Por qué no me hicieron algo antes? Esto es un tema a unos días de la elección, es un tema político cien por ciento, totalmente lo considero así", puntualizó Alonso.

El ataque al político se da a unos días de las elecciones del próximo 6 de junio, y en un estado donde prevalece la violencia pues 31 municipios guerrerenses se encuentran en alto riesgo de incidencia delictiva. En primer lugar Acapulco, seguido de Coyuca de Benítez y la capital Chilpancingo.

Indicó que este tipo de actos violentos se viven día a día. “Hoy me tocó a mi. Hoy tengo los reflectores y soy una voz de la ciudadanía" y expresó su deseo de que cese la violencia que se está viviendo en Acapulco.

El político anunció que interpondrá las denuncias ante las instancias pertinentes para que se esclarezcan los hechos.

Además, abundó, tomó la decisión de aumentar su seguridad para poder concluir la contienda de una manera limpia, y lamentó que la política se haya manchado de sangre, y que también estén intimidando a la población.

"Que no intimiden al pueblo, que no obliguen a la ciudadanía a hacer algo que no quiere", dijo y refirió que tiene información sobre personas que han sufrido amenazas por votar por uno u otro candidato.

"Creo que esa no es la forma de hacer política. Hay que llevar propuestas, no hay que llevar violencia”, insistió.

Por último, Alonso aseguró que de, ser electo este próximo 6 de junio, la seguridad será prioridad en su Gobierno ya que la sociedad merece tener el derecho de poder salir y vivir libremente sin ningún riesgo o temor.

La campaña electoral en México está marcada por una fuerte violencia, con al menos 88 políticos asesinados, 34 de los cuales eran aspirantes o candidatos, según la consultora Etellekt.

El martes, la candidata a la Alcaldía del municipio mexicano de Moroleón por el partido Movimiento Ciudadano, Alma Rosa Barragán Santiago, fue asesinada mientras encabezaba un evento proselitista en el violento estado de Guanajuato, centro de México.

En medio de este clima violento, México celebrará el 6 de junio su jornada electoral para elegir a los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos, en lo que se consideran las elecciones más grandes del país.