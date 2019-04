Los líderes políticos aprovechan la jornada de reflexión para descansar tras una intensa campaña electoral

Tras una intensa campaña electoral, los principales líderes políticos han aprovechado la jornada de reflexión para descansar, aunque el secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha convocado a la prensa para hacer declaraciones tras asistir al visionado de un documental.

No es la primera vez que Iglesias rompe la regla no escrita según la cual los candidatos no hacen declaraciones en la jornada de reflexión, y de hecho en esta convocatoria repite algo que ya hizo en las últimas elecciones generales, cuando habló para la prensa antes de ver una película sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas.

El secretario general de Podemos ha comparado la jornada electoral del 28 de abril con la serie 'Juego de Tronos' al considerar que son dos situaciones donde "el mundo está velando armas". "Veremos si triunfan los caminantes blancos o si ganamos los buenos", ha resaltado.

Iglesias ha aprovechado el "paralelismo" de la batalla que habrá por conquistar el trono en la serie televisiva con los resultados de los comicios de mañana, aunque ha añadido que hoy "no hay que pedir el voto" sino "dejar que la gente reflexione sobre las propuestas que han escuchado" en la campaña electoral de cada uno de los partidos políticos.

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones generales, Pedro Sánchez, ha pasado su jornada de reflexión acompañado de su familia en Anchuras (Ciudad Real), el pueblo natal de su padre y sus abuelos.

Sánchez se ha desplazado a la localidad castellano-manchega, donde le han recibido vecinos de todas las edades, que han inmortalizado el momento con sus teléfonos móviles y han mantenido conversaciones con el presidente.

Sánchez ya ha pasado más de una jornada de trabajo con sus familiares de allí, como ha manifestó en junio de 2014, a través de su perfil de Twitter donde publicaba una imagen con cuatro familiares de Anchuras y les daba las gracias por estar a su lado.

El candidato del PP a las elecciones generales de este domingo, Pablo Casado, se ha trasladado a la localidad abulense de Navas del Marqués, donde está pasando la jornada de reflexión acompañado de su mujer y sus dos hijos.

Casado ha dado un paseo por el campo y se ha acercado hasta el río acompañado de su mujer, Isabel Torres, y de sus dos hijos, Paloma y Pablo, con quienes ha estado disfrutando en la jornada previa a las elecciones generales en este pueblo de poco más de 5.000 habitantes.

Posteriormente, Casado, ataviado con ropa muy informal, ha aprovechado la jornada familiar para jugar al fútbol con sus hijos, a quienes ha chutado unos cuantos balones que han sido respondido por los niños, y para ver pastar a las vacas.

Arrimadas, en la feria

La candidata de Cs a las elecciones generales por Barcelona, Inés Arrimadas, ha visitado este sábado la caseta del partido en la Feria de Abril que acoge la capital catalana, donde se ha fotografiado con simpatizantes de la formación.

Arrimadas ha llegado a las 13 horas a la carpa de Cs, en la misma calle donde se ubican el resto de casetas de otros partidos. La candidata, que no ha hecho declaraciones a la prensa, suele acudir cada año a la feria para bailar y desconectar.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pasado la mañana para pasear y descansar, según ha dicho en un vídeo en su cuenta de Instagram, en el que ha aprovechado para pedir a los indecisos que voten.