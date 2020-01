Más políticos que supervivientes en el recuerdo del Holocausto en Jerusalén

La delegación ucraniana ha cedido sus asientos en el foro que hoy congrega en Jerusalén a más de cuarenta líderes mundiales, después de que trascendiera la polémica y el descontento de supervivientes que no han sido invitados a un evento con más políticos que afectados por la tragedia.

"Hemos sabido que muchos supervivientes del Holocausto no han podido visitar el Foro Mundial. Nuestra delegación les ofreció nuestros lugares, como muchos ministros israelíes hicieron. Esta gente se merece todos los honores", declaró el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en cuenta de Twitter.

Los medios locales se han hecho eco estos días del descontento de supervivientes que habían pedido asistir al Foro Mundial del Holocausto y a quienes no invitó por falta de aforo.

En el histórico acto de hoy para honrar a las víctimas de la tragedia habrá 700 invitados, solo un centenar de ellos supervivientes, en un país donde residen más de 200.000 personas que sufrieron la persecución por el régimen nazi.

"Lamento que mucho que no todos hayan podido venir porque cada superviviente es un milagro. Yo no sé por qué me pidieron estar, me pidieron hablar, pero Yad Vashem está abierto y busca supervivientes", dijo a Efe Rena Quint, de 84 años, una las pocas protagonistas que pudo estar hoy en las instalaciones de la ceremonia.

"¿Qué pasa con estas festividades? ¿Fue el campo de Auschwitz una celebración?. En primer lugar, deben cuidar a los sobrevivientes mismos", reprochó hoy Tamar Livni, de 86 años, y residente en Haifa, informó el diario Maariv.

"Me quejo cuando veo que en lugar de cuidar a los sobrevivientes del Holocausto, millones están siendo gastados en ceremonias", declaró.

En los mismos términos el superviviente Avi Albahari, de 83 años, criticaba el gasto que en ocasiones hace Israel en "llamativos eventos": "El mismo día en que conmemoran la liberación de Auschwitz-Birkenau, el país ignora a esos mismos sobrevivientes", criticó.

Según la organización "Aviv for Holocaust Survivors", un cuarto de los supervivientes del Holocausto en Israel viven por debajo del umbral de la pobreza, y aunque hay una alta integración, muchos quedaron excluidos del mercado laboral, entre otros factores, por las secuelas de la tragedia.

Medio centenar de delegaciones internacionales y 41 jefes de Estado y de Gobierno participan hoy en el Foro Mundial del Holocausto, que en su quinta edición está marcado por la conmemoración de la liberación del mayor campo de exterminio nazi hace 75 años.

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el de Rusia, Validimir Putin, y el de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, además de Carlos de Inglaterra, tomarán hoy la palabra durante el histórico acto.

Los supervivientes Rose Moskowitz y Colette Avital encenderán una antorcha en recuerdo de los alrededor de seis millones de víctimas y la superviviente Naftali Deutch recitará el Kaddish, una oración de duelo judía.

El rey de España, Felipe VI, y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, estarán también presentes en la ceremonia de hoy, que pretende enviar un claro mensaje contra el antisemitismo, el racismo y el extremismo.