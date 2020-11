Pompeo, primer secretario de Estado en visitar una colonia israelí en Cisjordania

Jerusalén, 19 nov (EFE).- Mike Pompeo se convirtió hoy en el primer secretario de Estado de EE.UU. en visitar en un viaje oficial una colonia israelí en el territorio palestino ocupado de Cisjordania, y anunció que los productos de los asentamientos podrán ser etiquetados como "fabricados en Israel".

Pompeo visitó esta mañana el asentamiento judío de Psagot, al sur de Ramala, donde fue recibido en una bodega que puso su nombre a uno de sus vinos. Medios locales difundieron imágenes de la llegada de un helicóptero militar al lugar, cuyos accesos por carretera tenían hoy una fuerte presencia militar israelí.

El departamento de Estado y la portavoz de la Embajada de EE.UU. en Israel no hicieron comentarios sobre la visita, que no se confirmó oficialmente en ningún momento antes de realizarse y sobre cuyo momento concreto no se dio información.

Poco después de la visita, el Departamento de Estado anunció un cambio de la política de Washington hacia los productos procedentes de los asentamientos en el Área C de Cisjordania, con la orden de que cuando sean importados a EE.UU. se etiqueten como "Israel", "Producto de Israel" o "hecho en Israel".

Cerca de la bodega de Psagot había un grupo de activistas de izquierdas y anti ocupación de la ONG Paz Ahora, señaló el diario Jerusalem Post, con carteles con mensajes como: "EE.UU. deja de minar la paz" o "El territorio ocupado no puede ser normalizado".

El Consejo Regional de Benjamina, representante de las colonias de esta zona, felicitó a Pompeo por su visita y destacó que "por primera vez desde 1967, un alto cargo del Gobierno estadounidense visita los asentamientos y experimenta en persona el área, disfrutando de los parajes bíblicos, hablando con los residentes y bebiendo uno de los mejores vinos israelíes".

"Estas uvas de viñedos israelíes cuentan una historia de dos mil años de conexión entre una nación y su tierra", reivindica el escrito, pese a que el asentamiento está levantado parcialmente en tierras particulares palestinas, algunas de las cuales pertenecen a palestinos que también tienen la nacionalidad estadounidense.

"Consideramos esta visita un mensaje importante que ve Benjamina como una región valiosa y significativa del Estado de Israel, que no es menos importante visitar que otros lugares", dice el escrito, que añade que Pompeo ha mostrado "liderazgo y una profunda conexión con la historia de la nación judía en Sión" en su "su histórica declaración reconociendo la legalidad de los asentamientos judíos en Judea y Samaria (Cisjordania)".

Yisrael Ganz, líder del Consejo señaló que la visita de hoy "significa el compromiso y amistad entre el movimiento de asentamientos" y los Estados Unidos y agradeció a Donald Trump su apoyo "al Estado de Israel, al pueblo judío y a Tierra Santa".

La Embajada norteamericana en Jerusalén también difundió esta mañana fotos de una visita de anoche de Pompeo a la Ciudad de David, un sitio arqueológico a orillas de la Ciudad Vieja de Jerusalén que se encuentra también en territorio ocupado, en lo que supone una ruptura del protocolo mantenido hasta ahora por Washington y la mayoría de países.