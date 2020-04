El ponente de APCE sobre los presos del "procès" pide liberarlos por la COVID-19

El ponente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) sobre los políticos condenados por el "procès", el letón Boris Cilevics, pidió hoy a España su excarcelación por la propagación de la COVID-19 porque "no representan ninguna amenaza para la sociedad".

"Celebro las medidas tomadas en numerosos países para excarcelar a los presos no violentos que no representan ninguna amenaza para la sociedad o para aplicarles sanciones no privativas de libertad", dijo el parlamentario del Grupo Socialista.

"Esto es lo correcto", añadió, "frente a la amenaza de la propagación del coronavirus en las cárceles".

Para Cilevics, "los presos con antecedentes políticos, como los políticos catalanes condenados por su papel en el referéndum inconstitucional de octubre de 2017", o los turcos en prisión "deberían beneficiarse sin duda de tales medidas".

Cilevics es el ponente de un informe basado en el memorando "¿Debe llevarse ante los tribunales a los responsables políticos por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato?, que será votado en Pleno una vez aprobado por la Comisión de Asuntos Legales y DDHH.

El informe, para cuya redacción Cilevics visitó el pasado febrero Madrid y Barcelona, donde se entrevistó en prisión con los presos del "procès", también se centra en la situación en Turquía.

El político recordó que, tras su visita a los presos catalanes en la prisión de Lledoners, está "totalmente convencido" de que "estas mujeres y hombres no constituyen una amenaza para nadie".

"El hecho mismo de su detención es preocupante", aseguró Cilevics, pero la crisis del Covid-19 "debería incitar a liberarlos".