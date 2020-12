Pons: "Ventilaremos el suplicatorio y enviaremos a Puigdemont a España en cuanto pueda reunirse la Comisión Jurídica"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente del Grupo Popular del Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha asegurado este jueves que, en cuanto pueda reunirse "físicamente" la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, algo "difícil" en este momento por el Covid, "ventilarán" el suplicatorio y enviarán a España al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara comenzó a mediados de noviembre el procedimiento para responder a los suplicatorios cursados por el Tribunal Supremo (TS) para levantar la inmunidad parlamentaria del expresidente de la Generalitat y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, los tres eurodiputados de JxCat.

Al ser preguntado si se está produciendo un juego de intereses para que esa comisión que preside el eurodiputado de Cs Adrián Vázquez retrase hasta después de las catalanas su dictamen sobre el suplicatorio para que pueda juzgarse en España a Puigdemont y los otros tres eurodiputados, González Pons ha explicado que "hay dos problemas" que impiden que se celebre la sesión de este órgano.

En primer lugar, ha señalado que el reglamento del Parlamento Europeo exige que esta votación se realice con sus miembros "presentes en la sala y a puerta cerrada", algo que, según ha dicho, es "muy difícil" cumplir en este momento por la pandemia.

"Es muy difícil cumplir con el Covid la condición de que el voto de los diputados que votamos a favor del suplicatorio sea secreto. Y ese secreto tiene que estar garantizado", ha dicho, para añadir que eso no se puede garantizar en este momento por medios telemáticos.

Por eso, ha dicho que en la medida en que los diputados no puede reunirse físicamente no se está tomando esa decisión y ha agregado que él pertenece a ese comité y es uno de los que tiene que decidir. "Nadie duda sobre lo que voy a votar pero como puedo estar físicamente presente, esa votación no puede celebrarse", ha enfatizado en un encuentro de NEF online organizado por Nueva Economía Fórum.

En segundo lugar, González Pons ha indicado que la Eurocámara está también "bajo mínimos en el sistema de traducción de los documentos", algo que hace que ese proceso de traducción sea "más lento". Además, ha destacado el trabajo "extraordinario", "pulcro" y "profesional" que está realizando el eurodiputado de Cs Adrián Vázquez al frente de esa comisión.

"Pero si se pudiera garantizar la presencia física de los eurodiputados, que es lo que ha intentado el presidente de la Comisión Jurídica, esa sesión se habría celebrado ya. En cuanto podamos reunirnos, si viene pronto la vacuna y podemos reunirnos, inmediatamente ventilaremos el suplicatorio y enviaremos a Puigdemont a España", ha resaltado.

ORIOL JUNQUERAS Y LA DECISIÓN DE LA JUSTICIA EUROPEA

Preguntado después cómo valora que la Justicia europea haya desestimado la demanda de Oriol Junqueras contra el Parlamento Europeo por no permitirle ocupar su escaño en Bruselas, González Pons ha señalado que desde el punto de vista jurídico le ha dado "la razón al Parlamento.

"Punto final. Para mí estuvo claro desde el principio que el Parlamento no debía admitir a Oriol Junqueras como eurodiputado porque así lo dictaminaba la Justicia española y ahora la justicia europea le ha venido a dar la razón al Parlamento Europeo y, por ende, a la Justicia Europea", ha concluido.