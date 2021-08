Pontón abre una "reflexión personal" para decidir si continuará como líder de BNG

Santiago de Compostela, 26 ago (EFE).- La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha anunciado este jueves que abre un período de "reflexión personal" para decidir si se presenta o no a la reelección como líder del partido, en la XVII asamblea que celebrará la formación nacionalista el próximo 7 de noviembre.

En una rueda de prensa, tras la primera reunión de la Ejecutiva nacional después del parón vacacional, Pontón no ha confirmado su continuidad, algo que se daba por hecho hasta ahora, porque cree que es "necesario y útil" para el momento que vive el partido que reflexione sobre esta cuestión.

"No hay que dar nada por sentado, ni en la vida ni en la política, tienen que ser decisiones pensadas y reflexionadas y no actuar desde la rutina", ha dicho, tras constatar que sabe que tiene el apoyo del partido y que aclarar que esta reflexión "no viene por que pueda haber o no otros candidatos" ya que "cualquier militante" puede optar a esa responsabilidad.

Sobre el momento para tomar esa decisión ha asegurado que no se marca "ninguna fecha", pero que en todo caso lo resolverá antes del plazo preciso para presentar las candidaturas de cara a la Asamblea Nacional.

Según ha recordado, hace cinco años le costó "muchas horas de sueño" decidir si se presentaba o no para ser portavoz nacional del partido, algo de lo que no se ha arrepentido "ni un solo día" porque es una responsabilidad que adoptó "con decisión y entusiasmo" y que le ha dado "muchas alegrías".

En todo caso, ha insistido en que considera que debe reflexionar sobre cuál será su papel en este "nuevo ciclo" que inicia el partido, que se encuentra en uno de sus mejores momentos, al haber conseguido más que triplicar sus resultados en las últimas elecciones autonómicas, en julio del año pasado.

Tras convertirse en la "alternativa" al PPdeG, el partido afronta el reto de "sentar unas bases sólidas" con el objetivo de prepararse para "gobernar" desde la Xunta de Galicia, ha considerado. Por eso, ha instado a la formación nacionalista a no instalarse en el "conformismo, la complacencia y la rutina".

"Cambió radicalmente la situación política del BNG, hoy hay una nueva situación, nuevos retos diferentes a los que existían hace cinco años y yo tengo que valorar si me siento la persona más adecuada para esta nueva situación" para pensar como puede ser "más útil a Galicia y al BNG", ha explicado.

En respuesta a los periodistas, ha justificado que aunque el partido tiene "gran cohesión interna y buenos resultados" las personas al frente del proyecto siempre tienen la "obligación de reflexionar" sobre cuál es su papel y ella es una persona "reflexiva que no toma decisiones a la ligera" y no "hay que dar nada por hecho".

Sobre la asamblea que se celebrará el 7 de noviembre, Pontón ha destacado que el BNG tiene "un reto de la máxima importancia" porque termina el ciclo político que inició en 2016 para su "consolidación y reorganización" y que culminó con el "despegue" del partido que ahora es "el más fuerte de su historia".

Ha instado a no caer en la "rutina" y ha advertido que el BNG tiene que responder ahora a otros retos, como seguir fortaleciendo la organización y ensanchando su base social, porque si no cualquier avance electoral tendrá "los pies de barro".

También trabajar para seguir incrementando los votos en las elecciones más inmediatas, las municipales y las generales, y "sentar unas bases sólidas para afrontar con garantías de éxito un objetivo de primera magnitud" que es "poder gobernar la Xunta de Galicia desde la Presidencia".