Pontón se lanza como "una alternativa sin límites" abriendo "las puertas" del BNG, arengada a gritos de "presidenta"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 (EUROPA PRESS)

"Una alternativa sólida y solvente, una alternativa de fiar, la alternativa del BNG que está en disposición de liderar el país". Así se ha presentado este Día da Patria Galega la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, quien ha llamado a "no ponerse límites" y alcanzar la Xunta para hacer de Galicia un "país grande" con una formación "abierta y plural".

Arengada por los miles de participantes en la manifestación, con una participación deslucida por la pandemia, Pontón también ha tenido palabras para los rifirrafes que protagoniza, especialmente cada dos semanas en el Parlamento, con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo: "Si su ilusión es ejercer de oposición del BNG, que no se preocupe, porque haremos todo lo posible para que pase a portavoz de la oposición. A la gente hay que ayudarle a cumplir sus deseos".

El acto central del nacionalismo gallego no ha pasado por alto la presencia de la Casa Real en Galicia, que ha protagonizado la Ofrenda al Apóstol en el interior de la Catedral compostelana mientras muros afuera Pontón ha proclamado que Galicia "no quiere jugar en la liga de las regiones, sino de las naciones", al tiempo que censuró "la vergüenza" de un Estado en el que es "delito denunciar la corrupción del Borbón" y no hacer campañas contra los menores no acompañados.

"Salgamos de esta plaza con la convicción de que depende de todos nosotros. Sabiendo que en el BNG, cuando nos ponemos todos a una, no hay quien nos pare", ha exclamado Pontón, que estuvo precedida por el secretario xeral de Galiza Nova, Paulo Ríos, quien llamó a una "república gallega".

La marcha del BNG partió pasado el mediodía de la Alameda compostelana liderada por la Executiva Nacional del BNG y una segunda pancarta con protagonismo para las delegaciones internacionales invitadas, entre los que se encontraba el presidente de ERC, Oriol Junqueras. Fue, junto a Pontón, el dirigente más aclamado tanto en su llegada al punto de partida como en el momento en el que fue mencionado en el acto central, en el que no faltaron gritos de "independencia" y "Galiza ceibe, poder popular".

(HABRÁ AMPLIACIÓN Y FOTOS PROFESIONALES)