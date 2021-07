Pontón lanza la "alternativa sin límites" del BNG para "caminar hacia un nuevo estatus de nación" para Galicia

El nacionalismo abuchea la exhibición y recibe como "provocación" pintar la bandera española en el cielo el Día de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 (EUROPA PRESS)

"Una alternativa sólida y solvente, una alternativa de fiar, la alternativa del BNG que está en disposición de liderar el país". Así se ha presentado este Día da Patria Galega la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, quien ha llamado a "no ponerse límites" y alcanzar la Xunta para hacer de Galicia un "país grande" con una formación "abierta y plural".

Arengada por los miles de participantes en la manifestación, con una participación deslucida por la pandemia, Pontón también ha tenido palabras para los rifirrafes que protagoniza, especialmente cada dos semanas en el Parlamento, con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo: "Si su ilusión es ejercer de oposición del BNG, que no se preocupe, porque haremos todo lo posible para que pase a portavoz de la oposición. A la gente hay que ayudarle a cumplir sus deseos".

El acto central del nacionalismo gallego no ha pasado por alto la presencia de la Casa Real en Galicia, que ha protagonizado la Ofrenda al Apóstol en el interior de la Catedral compostelana mientras muros afuera Pontón ha proclamado que Galicia "no quiere que le impidan caminar junto a un nuevo estatus de nación, porque Galicia no puede quedar en la liga de las regiones, tiene que jugar en la liga de las naciones".

Asimismo, censuró "la vergüenza" de un Estado en el que es "delito denunciar la corrupción del Borbón" y no hacer campañas contra los menores no acompañados.

"Salgamos de esta plaza con la convicción de que depende de todos nosotros. Sabiendo que en el BNG, cuando nos ponemos todos a una, no hay quien nos pare", ha exclamado Pontón, que estuvo precedida por el secretario general de Galiza Nova, Paulo Ríos, quien llamó a una "república gallega".

"Hoy y siempre, Galicia no tiene rey", exclamó Paulo Ríos dirigiéndose a los asistentes en la Praza da Quintana --hubo seguimiento también por pantalla desde otros puntos como la Praza de Praterías--. "Nosotros queremos una república gallega", ha proclamado ante los coros de "Adiante, sen tregua, República Galega --adelante, sin tregua, república gallega".

La marcha del BNG partió pasado el mediodía de la Alameda compostelana liderada por la Executiva Nacional del BNG y una segunda pancarta con protagonismo para las delegaciones internacionales invitadas, entre los que se encontraba el presidente de ERC, Oriol Junqueras, quien portó una mascarilla del BNG. Fue, junto a Pontón, el dirigente más aclamado tanto en su llegada al punto de partida como en el momento en el que fue mencionado en el acto central en la Quintana, en el que no faltaron gritos de "independencia" y "Galiza ceibe, poder popular".

Ese mismo grito fue la respuesta que la militancia nacionalista enarboló en los minutos previos a la marcha, en que también participaron a la cabeza políticos históricos del BNG como Camilo Nogueira, coincidieron con la exhibición de la Patrulla Águila que dibujó la bandera española en el cielo compostelano. La acción militar recibió silbidos y la reprobación de los manifestantes nacionalistas, tras lo que algún grupo de turistas situado en Porta Faxeira aplaudió la acción, y fue acogida como una "provocación" en el acto de Anova en el parque de Galeras, a poca distancia.

"LAS PUERTAS DEL BNG ESTÁN ABIERTAS"

"Las puertas del BNG están abiertas para todas las personas que ponen la defensa de los intereses de Galicia por delante. Las recibiremos con las puertas abiertas. A diferencia de otras fuerzas políticas que tienen que rendir cuentas en Madrid, el BNG solo tiene que dar cuentas al pueblo gallego, a nadie más. Tenemos las manos libres", ha enfatizado en su discurso Ana Pontón, que ha logrado situar a la formación frentista como segunda fuerza política en las elecciones de hace ahora un año, levantando a una organización política que vivió sus horas más bajas la década pasada.

"Una libertad", dijo, que ha servido para "defender una tarifa eléctrica gallega, decir ENCE fuera de la Ría y para denunciar la corrupción del emérito y de la Casa Real", ha señalado, para hilar que esto mismo le ha servido para "firmar un acuerdo de investidura beneficioso para Galicia, que deja en evidencia la sumisión de las fuerzas estatales".

Eso sí, también ha lanzado críticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Repitiendo las políticas del PP, se equivoca el gobierno progresista de Sánchez, ese en el que solo progresa el precio de la luz y los beneficios de las eléctricas. Ese es el gran progreso de Sánchez. Mientras no progresa la derogación de las reformas laborales, no progresa la derogación de la ley mordaza y no progresa el cumplimiento de los acuerdos con Galicia", ha recalcado la líder del Bloque, quien ha advertido de que tendrá "la respuesta que se merece: ¡Más BNG en el Congreso, un grupo gallego fuerte para que Galicia cuente!".

PANDEMIA

La líder nacionalista, que ha reconocido las dificultades que tiene gestionar una pandemia, ha advertido, en todo caso, que "en los países en los que rige el capitalismo más salvaje, quedaron claras las prioridades". "La obsesión por los beneficios de una minoría, nos llevó a aferrarse a la bolsa y el resultado fue devastador: afectó a más vidas y sufrió más la economía", ha remarcado.

Pontón también se refirió a Feijóo para lamentar que "no quiera más competencias" y que "quiera una Galicia pequeña". "Todo en esta vida tiene una razón. ¿Sabéis por qué no quiere competencias? Porque a más competencias, más se le ve su incompetencia", ha significado en su discurso, en el que ha remarcado que "basta ya de la mirada miope y acomplejada, que pasa tanto tiempo mirando para Madrid y no ve la riqueza que le rodea". "Por eso son incapaces de pensar una Galicia a lo grande, una Galicia sin límites y yo digo que no nos pongamos límites", ha aseverado.

La líder nacionalista ha insistido en que Galicia "no avanzará con viejas recetas fracasadas", como la de Feijóo "diciendo que va a bajar impuestos a los ricos porque así se va a recaudar más". "Yo creo que Feijóo no es precisamente gracioso, pero se atrevió con la broma", ha suspendido Pontón.

PUERTAS ABIERTAS BNG

La intervención de Pontón estuvo precedida también por un vídeo en el que el BNG quiso plasmar su "lema sin límites" con referencias a la diversidad, a las mujeres, al colectivo LGTBI y al intercambio intergeneracional.

"Galicia no tendrá límites para defender el derecho de las mujeres a ser libres e iguales, enfrentar la emergencia climática y para decidir por sí misma. Tenemos todo para ser la envidia de Europa", ha proclamado una Ana Pontón que reivindica un BNG "verde y feminista" en una intervención en la que recordó el "asesinato homófobo" de Samuel.

"Y frente a aquellos que ven una Galicia pequeña, nosotros vemos un gran país. Un gran país con ilusión y con inmensas posibilidades", ha exhortado Pontón, quien no se ha olvidado del "sacrificio" de los jóvenes en la pandemia: "Menos pamplinas y más 'vacinas' --vacunas--".

OTROS ACTOS NACIONALISTAS E INDEPENDENTISTAS

La convocada por el BNG ha sido la marcha central del nacionalismo gallego, que también acogió una marcha independentista que también recibió con abucheos los aviones militares.

Mientras, Anova, cofundada por el histórico Xosé Manuel Beiras, también reivindicó una Galicia "libre" en un acto en el que su portavoz nacional, Antón Sánchez, incidió en la necesidad de "construir un sujeto que articule todas las luchas sociales", como la defensa de los servicios esenciales.

Antón Sánchez, que también estuvo arropado por el exalcalde Martiño Noriega, calificó de "provocación" y "muestra de debilidad" la exhibición de los aviones que, parafraseando a Beiras, "esparcieron estupefaciente de colorines rojo y amarillo".