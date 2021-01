Pontón niega que BNG y PP hagan 'pinza' al PSdeG y afea a Feijóo que desde "noviembre" no recibe una llamada suya

La líder del Bloque ve "anómalo" que Illa sea "candidato electoral" y denuncia la "improvisación" de la Xunta en la gestión de la pandemia

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha negado este domingo que su formación y el PPdeG hagan una 'pinza' conjunta al PSdeG-PSOE y ha afeado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que no la haya llamado desde "el mes de noviembre" a pesar de ser la líder de la oposición gallega.

En una entrevista a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, la dirigente nacionalista ha desvelado que desde las elecciones del 12 de julio "solo" recibió "una llamada" por parte del presidente en la que le comunicó el cierre perimetral de las siete ciudades gallegas a comienzos de noviembre. Desde entonces, ha asegurado Pontón, no hubo "ninguna vía de diálogo más".

Por esto mismo, la portavoz nacional del Bloque ha rechazado que haya "acuerdos" con el PPdeG, cuyas filas en las últimas semanas reconocieron que era más fácil llegar a consensos con los nacionalistas que con los socialistas.

"Yo no sé qué acuerdos, porque llevamos en estos últimos tiempos diciéndole al señor Feijóo que hagamos un acuerdo para reforzar la sanidad pública con 200 millones de euros más para la Atención Primaria y lo que vota el PP es que no", ha criticado Pontón, quien a modo de ejemplo subraya que el martes el Parlamento aprobará los presupuestos de la Xunta para 2021 y "no se aceptó ni una sola enmienda" de la oposición.

Así, ha negado también que haya una 'pinza' conjunta contra el PSdeG-PSOE, sino que la verdadera 'pinza' es la que "llevan haciendo muchos años el Partido Popular y el Partido Socialista en contra de los intereses de Galicia.

"DISCRIMINACIÓN" A GALICIA

Y es que, para Pontón, el Gobierno central cambia de color político pero "no acaba con la discriminación" a la Comunidad gallega, mientras que tanto populares como socialistas "se unen para criticar" al único diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, lo que "deja en evidencia su dejación de funciones".

Precisamente, la portavoz nacional del Bloque ha recordado que el debate en torno a la rebaja de los peajes de la AP-9 "existe por primera vez en la historia gracias a que el BNG usó a su diputado a favor de los intereses de Galicia". "Claro, si tuviésemos un grupo parlamentario seguramente conseguiríamos muchísimas más cosas", ha añadido.

Eso sí, como todavía no se ha producido ese abaratamiento en la Autopista del Atlántico, Pontón ha sugerido al PSOE de Pedro Sánchez que "los acuerdos son para cumplirse". "El acuerdo era que, cuando se aprobasen los Presupuestos, se iban a rebajar los peajes. No es de recibo que no se haga de esa manera", ha censurado, al tiempo que ha instado a que, cuando se aplique, se haga "de manera retroactiva".

"ALGO ESTÁ FALLANDO"

En el plano sanitario, la portavoz nacional del BNG ha cargado contra la falta de diálogo por parte del presidente de la Xunta cuando "algo está fallando" en la tercera ola de la pandemia: "En el sistema sanitario se están cancelando de nuevo operaciones y es un problema muy importante de salud pública".

De hecho, Pontón ha asegurado que detrás de esta crítica no hay una intención de "desgastar" al Gobierno autonómico, sino una "preocupación" por la salud de los gallegos y por la evolución de la pandemia.

Ante ello, la jefa de la oposición ha insistido en que las medidas adoptadas hasta el momento "no sirven" para esta tercera ola y ha vuelto a sugerir un confinamiento "de 15 días ampliables", aunque "efectivamente no tiene que ser tan estricto como en la primera ola".

"No entendemos qué más tiene que pasar para que Xunta y Gobierno central se pongan mano a mano a tomar la única medida que sabemos que es eficaz y rápida para frenar la pandemia", ha subrayado.

"ANÓMALO" QUE EL MINISTRO SEA "CANDIDATO ELECTORAL"

Acerca del Ejecutivo estatal, Ana Pontón ha dicho en la Cadena Ser que "espera que los intereses electoral del Partido Socialista no estén intoxicando este debate". "Es un poco anómalo que veamos a un ministro que es candidato electoral. Me da la sensación de que no es el mejor panorama para gestionar eficazmente una pandemia", ha criticado.

Sin embargo, esta "actitud errática" del Gobierno de Sánchez "no justifica los errores y la improvisación" de la Xunta de Feijóo, a la que ha acusado de "echar balones fuera" y "eludir sus responsabilidades".

No en vano, la portavoz nacional del BNG ha lamentado que el presidente gallego "se marchó todo el fin de semana sin tomar ninguna decisión" en el plano sanitario. "El pasado jueves comparecía y no anunciaba nada. Decía que la semana que viene se tomarían medidas", ha añadido.

Al hilo de esto, ha afeado a Feijóo que "no despliegue todos los mecanismos del estado de alarma" ni solicite al Gobierno central ese confinamiento que reclaman los nacionalistas y otras comunidades.

PLAN DE VACUNACIÓN

Sobre la campaña de vacunación contra la covid-19 de la Consellería de Sanidade, Pontón ve "preocupante que a estas alturas en el Parlamento no se conozca cuál es el plan" ni "a cuántas personas se va a contratar".

"No es muy creíble que hace 15 días había 207 enfermeras voluntarias para la vacunación y en una semana pasan a ser 2.000", ha dicho, para luego apuntar que "no se están haciendo bien las cosas" cuando esta semana se conocía que 17 informáticos del Área Sanitaria de Pontevedra-O Salnés habían recibido la vacuna por error.

Por todo ello, a Feijóo "le pediría que abandone la propaganda y el autobombo y se ponga al frente de la gestión de la pandemia".