Pontón señala la próxima asamblea del BNG como el "inicio de un nuevo ciclo", pero no se pronuncia sobre su papel en él

La portavoz del BNG recibe el apoyo de sus compañeros, entre ellos, Jorquera y Queixas, que ven en ella el "cambio" que necesita Galicia

A CORUÑA, 4 (EUROPA PRESS)

La portavoz nacional de BNG, Ana Pontón, ha apuntado hacia la próxima asamblea nacional de la formación --que tendrá lugar en noviembre-- como el "inicio de un nuevo ciclo político" en el BNG, en el que el partido debe afrontar el "reto" de convertirse en un "actor decisivo en la política gallega", pero no se ha pronunciado sobre el papel que jugará ella en esta "nueva etapa".

Pontón ha inaugurado el nuevo curso político en un acto en A Coruña donde, acompañada por el portavoz municipal Francisco Jorquera y la portavoz de Lingua e Cultura, Mecedes Queixas, ha destacado la "vocación de gobernar" del BNG, y no de "eterna oposición".

"El próximo gran reto del BNG es la celebración de la 17 asamblea nacional, que cierra un ciclo político que va desde 2016 hasta hoy, marcado por la resistencia, la reorganización y la consolidación del partido", ha indicado Pontón, que ha recalcado que este BNG es "el más fuerte de su historia", al convertirse en la segunda fuerza política en el Parlamento Gallego, llegar al Congreso de los diputados y, además, con una importante presencia municipal.

Para afrontar un nuevo tiempo político, la portavoz nacional ha apelado a la reflexión "colectiva y de calado" para "acertar" y sentar "unas bases sólidas para enfrentar un objetivo de magnitud como es presidir la Xunta".

"Lo peor que podemos hacer es caer en la rutina o el inconformismo, ahora el BNG está en otro ciclo. Tiene que seguir reforzándose y ensanchar su base social, puesto que sin ella cualquier avance va a tener los pies de barro", ha asegurado Ana Pontón.

Con todo, la líder nacionalista no se ha pronunciado sobre su particular periodo de reflexión, previo a la celebración de la asamblea en la que se decidirá quien sigue al frente de la formación. "Confío en el BNG, en sus simpatizantes y militantes. Partiendo de nuestros principios, debemos tender la mano a la Galicia del 2021; no podemos perder de vista que nuestro objetivo debe ser darle una alternativa real a las miles de personas que los gobiernos del PP han dejado tiradas", ha defendido Pontón.

"Estamos en una situación diferente, con otros retos, y es un inmenso orgullo caminar junto a todos vosotros en este momento", ha concluido emocionada la portavoz, que ha sido ampliamente ovacionada por los presentes en el acto, que incluso han coreado 'presidenta'.

APOYO DE SUS COMPAÑEROS

Tanto Jorquera como Queixas, que han intervenido antes que la portavoz nacional, han destacado las "virtudes" de Ana Pontón como líder de la formación nacionalista.

En palabras de la portavoz de Cultura e Lingua de A Coruña, Pontón representa la mirada de futuro, la capacidad de trabajo y "la mano honesta que siempre vuelve a dar". "Ana tiene la capacidad de emocionar y emocionarse con el pueblo gallego; los ojos de Ana Pontón llevan a Galicia en la cabeza y en el corazón".

Además, Mercedes Queixas ha defendido el proyecto nacionalista para Galicia, que "siempre trabaja en el inconformismo". "El BNG, expansivo e innovador, con un proyecto imbricado en la realidad propia del país, que cuenta con la ilusión y esperanza del pueblo gallego", ha remarcado Queixas.

Francisco Jorquera, por su parte, ha reconocido "entender" y "respetar" el proceso de reflexión que atraviesa Pontón, "una decisión honesta y generosa", puesto que, como él mismo ha señalado, "en ocasiones" tuvo que asumir responsabilidades que no "ambicionaba" --"un marrón", en sus propias palabras--, y sintió "el peso y soledad" que conllevaban esas tareas.

"También por eso sabía de sobra que Ana tenía esas capacidades para liderar. Consiguió que muchas personas resintonizasen con el BNG y otras empezasen a fijarse en él sin renunciar a los objetivos del partido, con un discurso sereno y pegado a la realidad, positivo e ilusionante, empático e inclusivo", ha remarcado el portavoz municipal en A Coruña.

Con todo, Jorquera ha insistido en que no le cabe "la más mínima duda" de que Ana Pontón es "la persona más válida" para liderar un proyecto que "consolide al BNG como actor político decisivo" y que impulse un "cambio" en la presidencia de la Xunta de Galicia; "el cambio es Ana", ha finalizado el nacionalista.