El padre de la portavoz de la Casa Blanca defiende a su hija e insulta a la prensa

Mike Huckabee, exgobernador del estado de Arkansas y padre de la actual portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, utilizó hoy las redes sociales para cargar contra un periodista de la cadena CNN que puso a la funcionaria en un aprieto al preguntarle si considera a la prensa "el enemigo del pueblo".

"Aún creo que la secretaria de prensa (de la Casa Blanca) es el PARABRISAS y el pequeño Jim Acosta es el MOSQUITO", escribió Huckabee en un mensaje divulgado en su cuenta de Twitter, en alusión a un reportero de la CNN.

En ese mismo mensaje, el veterano político admitió su parcialidad atacando a una segunda periodista sin motivo aparente.

"Sé que soy tan objetivo con la secretaria de prensa como el nuevo fichaje del The New York Times, la racista y llena de odio Sarah Jeong, lo es con la gente blanca", se justificó Huckabee, que fundamentó su argumento en la polémica que rodea a la reportera por su férrea defensa de las minorías.

El mensaje del otrora gobernador se produce en respuesta al momento de tensión protagonizado el jueves entre Acosta y la propia Huckabee Sanders durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

A raíz de la creciente tensión entre la Administración y algunos medios de comunicación, que ha llevado al propio presidente, Donald Trump, a tildar a los medios de comunicación de "enemigo del pueblo", el periodista de la cadena CNN le preguntó a la portavoz si compartía esa opinión.

La funcionaria evitó responder directamente a la pregunta y, en su lugar, pronunció un alegato sobre las muchas críticas "injustificadas" que recibe el Gobierno las cuales, según dijo, le han llevado a ser "la primera secretaria de prensa de la Casa Blanca que cuenta con protección de los Servicios Secretos".

El Servicio Secreto es el encargado de la seguridad de la Casa Blanca.

Acosta, sin embargo, se mostró implacable y reclamó a la portavoz que contestara con un simple sí o no a su pregunta. Al no hacerlo, el periodista acabó optando por abandonar la sala.

"Me fui al final de la rueda de prensa porque estoy completamente entristecido por lo que pasó. Sarah Sanders tuvo la ocasión en repetidas ocasiones de decir que la prensa no es el enemigo del pueblo y no lo hizo. Vergonzoso", explicó el reportero minutos más tarde en las redes sociales.