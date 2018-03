El portavoz del G.Vasco: El protagonismo de Cs no sería bueno para salud democracia

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha advertido hoy de que un papel protagonista de Ciudadanos en la política española "no sería bueno ni para el Estado autonómico ni para el autogobierno vasco, pero seguramente tampoco para la salud de la democracia".

Erkoreka, en una entrevista que hoy publica el diario El Correo, señala que ve a Ciudadanos como "un partido sectario e intolerante, que niega la pluralidad de la sociedad española".

Según indica, "para nadie comprometido con el autogobierno vasco es una buena noticia un hipotético éxito electoral de Ciudadanos. Afortunadamente, en Euskadi el electorado les ha puesto en su sitio", afirma.

El portavoz del Gobierno Vasco señala, por otra parte, que para hacer efectivas las transferencias de competencias vascas pendientes "sólo hace falta voluntad política" por parte del Gobierno de Rajoy.

Sobre una posible prórroga presupuestaria, afirma que "los acuerdos pendientes -con el Gobierno central- sobre el Tren de Alta Velocidad o la tarifa eléctrica están firmados y deben cumplirse".

Por otro lado, considera "absolutamente incomprensible" que EH Bildu no participase ayer en el homenaje a las víctimas del terrorismo organizado por el Gobierno Vasco en Bilbao y señala que si la coalición abertzale "no da más pasos no habrá convivencia plena" en Euskadi.