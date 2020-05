La portavoz del Gobierno no comenta el apoyo de Podemos a la liberación "inmediata" de los 'jordis'

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha evitado comentar el apoyo mostrado en varias ocasiones por Unidas Podemos y por su líder, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, a la excarcelación del presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, y del exlíder de la ANC, Jordi Sànchez, condenados por el 1-O, y se ha limitado a señalar que el Ejecutivo respeta los "ritmos judiciales".

A su vez, el propio Iglesias, presente junto a Montero en la rueda de prensa ofrecida en Moncloa tras el Consejo de Ministros, ha afirmado que en esta ocasión no le correspondía hacer comentarios al respecto", porque estaba compareciendo como vicepresidente del Gobierno.

Este mismo jueves, cuando compareció ante la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social de España tras el Covid-19 en el Congreso, en calidad de vicepresidente de Derechos Sociales, sí defendió que los conocidos como los 'jordis' "son unos demócratas que deberían formar parte del debate político" sobre Cataluña, aunque no pidió explícitamente su liberación, como sí hizo en una entrevista hace una semana.

En concreto, este jueves aseguró que "el Gobierno va a cumplir la ley", que es la que dictan "los tribunales de justicia", guste "más" o guste "menos". "Pero mi posición, la conoce", añadió.

Iglesias y Montero han sido preguntados este viernes en Moncloa por estas afirmaciones, así como por el manifiesto que se ha difundido horas antes de la rueda de prensa, en el que Unidas Podemos y varios partidos independentistas y nacionalistas piden la libertad "inmediata" de Sánchez y Cuixart.

"HOY COMPAREZCO COMO VICEPRESIDENTE Y NO ME TOCA HACER COMENTARIOS"

"La posición de mi partido ya la conoce usted. Hoy comparezco como vicepresidente y no me toca hacer comentarios al respecto", ha asegurado Iglesias. "Lo mismo que ha contestado el vicepresidente, no hemos abordado esta materia en el Consejo de Ministros", ha añadido a continuación Montero.

Además, la portavoz ha querido dejar claro también que el Gobierno "respeta los ritmos judiciales" y, por lo tanto, también las decisiones que adopten las Juntas de tratamiento "en relación a la situación concreta de los internos". "Evidentemente, el señor Iglesias hizo esta declaración en calidad de dirigente de su formación política", ha apostillado.

Durante su comparecencia en la Comisión de Reconstrucción de este jueves, Iglesias afirmó, a preguntas de Junts, que los 'jordis' son "dos demócratas que deberían formar parte del debate político" para poder "superar desde el consenso y el diálogo un conflicto político que ha hecho mucho daño". Además, recordó que él mismo les ha visitado a los dos en prisión.