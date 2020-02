La portavoz del Gobierno dice que le da "risa" que le pregunten si los agricultores deben "apretar", como pide Iglesias

"No me haga esa pregunta, que me entra risa", ha comentado Montero a su llegada al Congreso para asistir a la sesión de control al Ejecutivo, la segunda de esta legislatura.

Poco antes tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, habían evitado responder si comparten el consejo de Iglesias a los trabajadores del campo, que este miércoles continúan con sus movilizaciones.

LA MINISTRA DÍAZ SÍ RESPALDA A IGLESIAS

Sabedora de que le iban a pedir opinión sobre lo mismo, Montero ha decidido adelantarse en tono de broma dejando claro que esa pregunta le daba "risa". Justo después, ha sido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también de Unidas Podemos, quien sí ha respaldado las palabras del líder del partido 'morado'.

"Que defiendan sus derechos, por supuesto, que aprieten", ha afirmado Díaz, incidiendo en que los agricultores "tienen razón" y deben seguir adelante con sus reclamaciones.