El portavoz de Cs en las Cortes de CyL ve la marcha de María Montero como un caso aislado y no teme más fugas

VALLADOLID, 20 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) en las Cortes de Castilla y León, David Castaño, ha asegurado que le gustaría hablar con la procuradora María Montero, quien este viernes abandonaba el grupo pero sin renunciar a su acta, por lo que seguirá ocupando escaño en las Cortes de Castilla y León, donde el próximo lunes se debatirá una moción de censura presentada por el PSOE contra el Gobierno de la Junta formado por PP y Cs.

Castaño ha reconocido, en declaraciones a Europa Press, que "no lo esperaba" pero ha evitado valorar su marcha antes de entablar contacto con ella, dado que ambos mantienen una relación de amistad.

Por otro lado, ha insistido en que, de cara a la votación de la moción de censura de este lunes, "no se puede entender que vaya a votar sí, no o abstención" aunque "la gente ya lo de por hecho".

El portavoz, quien ha tratado, sin éxito, de hablar con Montero, entiende que tras tomar este tipo de decisiones "la gente se recluye sobre sí misma", por lo que esperará a poder conversar con ella "tranquilamente".

En este sentido, ha señalado que "evidetemente" le habría gustado que hablasen antes de que ella tomase la decisión. "Quiero entenderla, intentarlo, que me de explicaciones", ha aseverado Castaño, quien, no obstante, considera que "no es justo dar por hecho un montón de cosas sobre ella".

Sobre su marcha, Castaño ha afirmado que respeta sus razones, que se trata de un "movimiento aislado" y que desde Ciudadanos "no se temen otras fugas". "No voy a interrpretar nada más allá que que quiere abandonar una formación política", ha incidido, ya que "más allá de esto, la literatura sobre mociones de censura deduce lo que cree conveniente, pero nadie sabe qué va a votar".

"No es al primera persona que abandona una formación porque no se encuentra representado", ha insistido, aunque sea algo que "siempre se lamenta".

Por último, respecto a la petición por parte de Cs de una reunión del Pacto antitransfuguismo ha apuntado que es una práctica que "no está bien" y que "nadie acepta" pero ha reiterado que, en este caso concreto, no da nada por hecho y preferiría hablar primero con María Montero porque "las personas deben hablar primero siempre".