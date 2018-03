El portavoz de la presidencia rusa tilda de "egoísta" al opositor Navalni

El opositor ruso, Alexéi Navalni, es un "egoísta" intransigente incapaz de formar alianzas con otras fuerzas opositoras, afirmó hoy el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, en una intervención ante estudiantes de una universidad moscovita.

Según Peskov, el crítico más feroz del Kremlin tuvo muchas oportunidades para unir sus fuerzas con otros opositores como "(Dmitri) Gudkov, (Ksenia) Sobchak o (Boris) Nemtsov", asesinado en Moscú hace tres años, y "enriquecer de esa forma la paleta opositora", pero no lo quiso hacer.

"En la política es muy difícil ser egoísta, hay que saber hacer compromisos, formar bloques, alianzas, pero él (Navalni) no pudo hacerlo", dijo Peskov a los alumnos de la facultad de Comunicaciones de la Escuela Superior de Economía de Moscú.

A la vez, Peskov reconoció que no conoce personalmente a Navalni.

"No nos hemos visto nunca, no le conozco", afirmó el portavoz de Putin y agregó que su juicio sobre el abogado opositor se basa, en particular, en los comentarios de conocidos comunes, como el director de la emisora el Eco de Moscú , Alexéi Venedíktov.

Venedíktov, según Peskov, había comentado que Navalni "en lo que tiene que ver con su ego es muy (...) narcisista y egoísta".

Con todo, el portavoz de Putin aseguró que el país "no puede vivir sin una oposición real".

Días antes, Navalni, quien no participó en los comicios presidenciales en Rusia al ser vetado por la Comisión Electoral, rechazó la propuesta de alianza poselectoral que le hizo la aspirante a la Presidencia rusa, Ksenia Sobchak.

El político acusó a su antigua correligionaria de ser parte del "fraude" que llevó a su inhabilitación y "ayudar a los falsificadores" de los comicios del pasado 18 de marzo.

"Yo juzgo por los hechos y los tuyos son repugnantes e hipócritas", respondió el opositor a la propuesta de Sobchak de aunar los esfuerzos "en interés de los electores".