Portavoz vasco dice que no hay "fundamento para sospechas" sobre traspaso de Prisiones, que se "debe desde hace 40 años"

BILBAO, 21 (EUROPA PRESS)

El vicelehendakari y consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado que la transferencia de la competencia en materia de prisiones se "debe desde hace 40 años" a Euskadi y ha precisado que "no va a afectar a la inmensa mayoría de los presos de ETA porque no están en cárceles vascas". En todo caso, ha remarcado que no tiene "ningún fundamento que alguien pueda abrigar sospechas de una eventual gestión poco leal, poco honesta".

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, el vicelehendakari ha recordado que el plan de transferencias ha sufrido "numerosos retrasos" como consecuencia de distintas citas electorales. No obstante, ha apuntado, en relación a la convocatoria de la Comisión Mixta para firmar el traspaso de prisiones y otras materias el 10 de mayo tras las elecciones en Madrid, que tiene "lógica que no hayan querido mezclar una cosa con la otra".

En relación a la transferencia de la gestión de las prisiones, Erkoreka ha indicado que, "dentro del marco normativo" penitenciario existente y que no son "malas leyes", es posible "optar por soluciones distintas". En todo caso, ha insistido en que "el marco normativo va a seguir siendo exactamente el mismo porque corresponde a las instituciones centrales del Estado la legislación penitenciaria".

Asimismo, ha pedido que no se "mezcle" esta transferencia con los presos de ETA, la "inmensa mayoría" de los cuales están en prisiones de otras comunidades autónomas. Según ha explicado, se está produciendo un acercamiento de reclusos a cárceles próximas a Euskadi y "muy pocos" a prisiones vascas.

Erkoreka ha destacado que "esta transferencia nos la deben desde hace 40 años". Asimismo, ha apuntado que, aunque pueda "no compartir pero comprender" que en el pasado "haya habido razones" para que el Estado se "resistiera" a traspasarla "cuando la política penitenciaria era una pieza más de la política antiterrorista", esos motivos "se han superado ya".

"Están afortunadamente desaparecidas y en este momento no hay motivo para que se mantenga el incumplimiento de una previsión estatutaria que es tan firme como cualquiera de las demás", ha remarcado.

En todo caso, ha reiterado que "la transferencia ahora no va a afectar a la inmensa mayoría de los presos de ETA porque no están en cárceles vascas".

"Que lo vayan a estar en el futuro, no lo sé. Pero que alguien pueda abrigar sospechas respecto a una eventual gestión poco leal, poco honesta, poco íntegra, de las instituciones penitenciarias y el marco vigente en esa materia en relación a un colectivo, en este momento, no tiene ningún fundamento", ha manifestado, pidiendo "un voto de confianza" para los funcionarios de las instituciones y las personas que van a tener responsabilidades en esa materia.

IMV

Por otro lado, ha explicado que se mantienen conversaciones técnicas "con intensidad" para el traspaso "lo antes posible" del Ingreso Mínimo Vital (IMV), "un compromiso" plasmado en la propia ley que regula esta prestación con un plazo que "se agotó hace tiempo".

El vicelehendakari ha precisado que se trata de una transferencia de "innegable complejidad técnica" al ser una prestación "nueva" y que ha sido "objeto de varios retoques y modificaciones", y además tener en cuenta su "convivencia" con la RGI vasca.

Asimismo, ha recordado que ha habido otras prestaciones relacionadas con la Seguridad Social no contributivas que se han transferido con anterioridad y están funcionando "perfectamente".

A su entender, "sería muy importante que esta transferencia se lleve a cabo con plenas garantías jurídicas, administrativas y económicas como garantía de que efectivamente los servicios susceptibles de transferencia de la Seguridad Social puedan en el futuro llevarse a cabo con plenas garantías y sin que susciten dudas e inquietudes por parte de nadie".

Según ha indicado, "es muy importante que acertemos y que la transferencia sea un éxito de verdad para todo el mundo" y, de este modo, "nos sitúe en una posición más favorable para que en el futuro puedan acometerse otros aspectos de la transferencia todavía pendiente de las prestaciones de la Seguridad Social sin los temores que todavía existen en muchos sectores".

En todo caso, ha precisado que la ruptura de la llamada 'caja única' de la Seguridad Social "no se producirá en ningún caso" porque, "hoy por hoy", la regulación sobre la competencia en esta materia recoge "el respeto a la Caja Única".

ELECCIONES

En otro orden de cosas, ha eludido hacer "un vaticinio" sobre la posibilidad de que Pedro Sánchez pueda adelantar las elecciones generales. El vicelehendakari ha admitido que "hay una situación compleja", con un ejecutivo de coalición que gobierna con "una mayoría que tiene que construir semana tras semana" y con "unas operaciones extrañas que se han producido en algunas comunidades y que han desembocado en las elecciones madrileñas".

"Tras eso se pueden ocultar algunos propósitos, algunas estrategias políticas que cada uno puede hacer la interpretación que considere. Que de eso puede desembocar unas elecciones generales, no me atrevo a hacer un vaticino tan rotundo pero tampoco se puede descartar esa posibilidad", ha añadido Erkoreka, que ha apuntado que Sánchez "hará su propio cálculo".

Con las elecciones en Madrid el 4 de mayo y la posibilidad de que puedan tener que repetirse las catalanas, ha señalado que, si hay "un mes de mayo íntensamente electoral --vaya usted a saber con qué resultados que pueden también influir en la gobernabilidad en Madrid--, todo eso puede condicionar el panorama político sin ninguna duda y podría provocar a partir de junio decisiones que no se pueden predecir".