Portugal abre la puerta a eliminar peajes para trabajadores transfronterizos

Lisboa, 9 oct (EFE).- Portugal abre la puerta a eximir a los trabajadores transfronterizos del pago de peajes en las autovías lusas próximas a la Raya (frontera con España), lo que se ha convertido en los últimos años en un foco de tensión con las regiones vecinas españolas.

"La idea es que un trabajador pueda pasar la frontera sin restricciones", explicó la ministra lusa de Cohesión Territorial, Ana Abrunhosa, en una entrevista con Efe en vísperas de la cumbre hispano-lusa que reunirá a los jefes de Gobierno de España y Portugal en Guarda.

En el marco de esta estrategia, la "idea" es avanzar en la exención de pago de peajes para los trabajadores transfronterizos.

El cobro de peajes en las autovías portuguesas, financiadas con fondos europeos, ha sido motivo de tensión recurrente con las regiones españolas fronterizas y ha llevado a la presentación de recursos y movilizaciones de organizaciones civiles y sindicales.

"Si hacemos las cuentas, lo que conseguimos con los peajes y los conflictos que existen, sería una actitud muy inteligente cuando tengamos condiciones -y subrayo cuando tengamos condiciones- abolir los peajes, porque es un elemento psicológico que nos hace recordar que tenemos frontera", añadió.

"Como ministra, desearía que no hubiera peajes, sería lo deseable", admitió Abrunhosa, pero "todavía no tenemos condiciones" dado que las concesiones a empresas privadas del Gobierno portugués no expiran hasta 2023.

Los peajes "continúan siendo una fuente importante de ingresos y tenemos que cumplir un contrato en estas empresas que tienen la concesión", reconoció la titular de Cohesión.

Los peajes de las autovías portuguesas pueden terminar en una pesadilla para un conductor no advertido.

A las tradicionales casetas se suma una red de peajes aéreos, pórticos con cámaras para registrar las matrículas, que se pueden abonar hasta con cinco tipos de pago electrónico y se activan en zonas próximas a la frontera con España o, desde el pasado julio, a través de una web.

No es la primera vez que un alto cargo de la administración portuguesa se muestra en público a favor de eliminar los conflictivos peajes. Responsables de turismo lusos y empresarios del sector ya han pedido cambios en un modelo que crea confusión, provoca quejas, invita a los viajeros a desistir y castiga a las zonas fronterizas.

El desarrollo de la frontera compartida entre España y Portugal -más de 1.200 kilómetros y una de las más antiguas de Europa- centrará la cumbre hispano-lusa que reunirá mañana sábado a Pedro Sánchez y António Costa en la localidad de Guarda, en el norte del país.