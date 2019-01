"No nos vamos a mover" de posición sobre Venezuela, reitera López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró este lunes que México mantendrá su principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos en la crisis con Venezuela.

"Nuestra postura es la misma, es lo que establece nuestra Constitución. No nos vamos a mover de ahí", dijo el líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en su rueda de prensa matutina.

Agregó que México tiene "que ser respetuoso con los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de controversias", pues estos son los fundamentos de la política exterior mexicana.

Destacó que los diplomáticos mexicanos han recomendado actuar bajo estos principios y ser "muy prudentes".

De esta manera, continuó López Obrador, se logrará también "fortalecer la soberanía" y que "no haya ningún gobierno extranjero que quiera entrometerse en asuntos internos de México".

El presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, anunció el pasado miércoles que asume las competencias del Ejecutivo en el marco de lo que llamó la lucha en contra de la "usurpación" de la Presidencia por parte de Nicolás Maduro, al que considera "ilegítimo".

Una decisión que reconocieron países como Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Costa Rica.

Desde el arribo a la Presidencia el 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador aseguró que, en relaciones exteriores, mantendrá el principio de no intervención.

Con base en este principio, México no firmó a inicios de enero una declaración del Grupo de Lima en el que los países miembros acordaron no reconocer la "legitimidad" de un nuevo gobierno de Nicolás Maduro y lo instaron a no efectuar la asunción del mando el 10 de enero.

Los Gobiernos de España, Francia, Alemania, Portugal y Reino Unido dieron este sábado un ultimátum de ocho días de plazo a Maduro para que convoque elecciones en Venezuela y, si no lo hace, reconocerán a Guaidó como presidente del país.