Los comuns ven "positiva" la reunión entre ERC y el PSOE sobre la investidura

En rueda de prensa, ha afirmado que la reunión ha sido un primer encuentro para "que se pueda hablar" y ha destacado que el compromiso de seguir hablando y de reunirse la próxima semana evidencia que es un paso adelante.

Para ella, el diálogo y la búsqueda de soluciones siempre "es positivo para Cataluña", y ha reivindicado que materializar el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos es lo mejor que le puede pasar a Cataluña.

Preguntada por cómo va la negociación de los Presupuestos de la Generalitat del próximo año, Segovia ha dicho que se está avanzando, aunque ha lamentado que "no siempre hay una interlocución clara" con el Govern.

También se ha referido al tuit del presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el que pidió al independentismo escuchar unas reflexiones del escritor Paul Engler que aconseja más polarización y altos niveles de sacrificios a los catalanes si quieren obtener la independencia.

La dirigente de los comuns ha criticado que esto "es una muestra más de que el presidente Torra no está por las soluciones, no está por desescalar", por lo que le ha vuelto a pedir que abandone el cargo si no está dispuesto a gobernar.

DECRETO DIGITAL

Sobre la abstención de Unidas Podemos en el decreto contra el llamado decreto digital que se aprobó el miércoles en la Diputación Permanente del Congreso, Segovia ha explicado que no cree que sea un buen decreto porque contiene aspectos "peligrosos", pero que se abstuvieron porque tienen el compromiso del PSOE de que se cambiarán algunas cosas.

"Es una oportunidad a realmente hacer que este decreto no sea tan lesivo en estos aspectos. Es una abstención acompañada de la necesidad de hablar y cambiar el decreto", ha concluido.