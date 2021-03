El PP acusa a la presidenta de La Rioja de "oponerse" a explicar en el Parlamento la gestión de los fondos europeos

LOGROÑO, 2 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario del PP, Jesús Ángel Garrido, ha acusado a la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, de "oponerse" a explicar en el Parlamento la gestión de los fondos europeos.

En comparecencia de prensa, Garrido ha señalado que el pasado 4 de febrero, en el Boletín Oficial de La Rioja se publicaba la modificación de la estructura de la Oficina de la presidenta, "añadiendo una función más a la propia presidenta con la coordinación la puesta en marcha de las medidas relacionadas con la participación de la comunidad autónoma en los Fondos de Recuperación, Transformación y Resilencia".

A ello, unía la creación de un nuevo órgano "el del delegado de la presidenta para la gestión de los fondos europeos", cuya responsabilidad recayó en el exconsejero José Ignacio Castresana. De ahí, que la "responsabilidad de que a La Rioja lleguen los mayores fondos europeos son directamente la propia presidenta, y de forma indirecta los que están al frente de la Oficina de la Presidente, en primer lugar su director, Eliseo Sastre, y, en segundo lugar, José Ignacio Castresana".De hecho, el pasado 16 de febrero, a una reunión con el ministro de Ciencia, Pedro Duque, asistieron Andreu, Sastre y Castresana.

A partir de aquí, el PP solicitó la creación de una Comisión de Estudio para el seguimiento de los fondos europeos y solicitar la comparecencias de las personas que estaban al frente de la Oficina, concretamente Sastre y Castresana, que "actúan de consejero de hecho".

Una Comisión a la que el PSOE "se ha opuesto", así como a las comparecencias de Sastre y Castresana. "Es algo grave que unas comparecencias, autorizadas en Junta de Portavoces, no se vayan a celebrar porque no lo quiere la propia presidenta".

Ha apuntado que Andreu "no quiere una Comisión de Estudio sobre está materia, ni que comparezca Eliseo Sastre, ni José Ignacio Castresana", así como que "no quiere explicar en el Parlamento cómo vamos a gestionar esos fondos europeos", por lo que "no quiere someterse al control" de la Cámara.

Para concluir, Garrido ha acusado al Gobierno riojano de "hacer una gestión partidista y clientelar", además que "todo apunta a que la Oficina de la Presidenta se va a convertir en la agencia del chanchullo", en un momento en el que "no estamos ni para despilarro, ni para ineficacia", algo que se pone de manifiesto "por ejemplo con los datos del paro de febrero, con un incremento del 22 por ciento en el último año".