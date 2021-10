El PP acusa al PSOE de querer "blanquear" a Bildu y plantea en el Congreso excluir pactos con los que no condenen a ETA

Gamarra dice que el PP también llevará una declaración institucional al Congreso con la condena expresa a ETA, igual que en el Senado

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que los gestos y manifestaciones del PSOE evidencian que está buscando "blanquear" a Bildu porque "necesita" sus votos y ha anunciado una proposición no de ley que someterá a votación en el Congreso en la que se pide expresamente "excluir de los acuerdos políticos promovidos desde el Gobierno a los partidos que no condenen de manera explícita los crímenes de ETA".

"Nosotros no vamos a normalizar la relación con un partido que ni condena el terrorismo, tiene al frente del mismo a personas condenadas por pertenencia a banda armada, no está dispuesto a colaborar con los crímenes que están sin resolver y sigue homenajeando un día sí y otro también a los presos del terrorismo que salen de prisión", ha declarado Gamarra en una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces.

Además, ha confirmado que el Grupo Popular también promoverá una declaración institucional en el Congreso que incluya una condena expresa de ETA, como ya se ha anunciado en el Senado. "La impulsaremos exactamente en los mismos términos en esta Cámara", ha apostillado.

"LAS PALABRAS DE OTEGI NI CAMBIAN NADA"

Gamarra ha señalado que las declaraciones de Otegi este lunes "no cambian nada de lo vivido" porque "están basadas en la hipocresía" porque no han escuchado "ni una sola palabra de condena del terrorismo de ETA" ni "una sola palabra de perdón" tras los atentados.

Tras asegurar que el PP tiene un "compromiso con la memoria, la verdad, la dignidad y la justicia", ha señalado que el PP tiene una "obligación moral y ética" con la sociedad española y "no puede blanquear absolutamente nada". "No vamos a ser comparsa del PSOE en ese baile que están llevando a cabo ante la necesidad que tiene Sánchez de contar con los votos de Bildu", ha resaltado.

En este sentido, Gamarra ha afirmado que el PP no va a "normalizar" esa relación con Bildu mientras no haya una condena del terrorismo, una colaboración para esclarecer crímenes de ETA y una "censura a todos esos homenajes" a etarras. Es más, ha dicho que no lo hará mientras haya "personas que han sido condenadas por terrorismo" al frente de Bildu.

Tras asegurar que el PP no va a "admitir lecciones" del PSOE, ha acusado a los socialistas de buscar "normalizar su relación con Bildu y cambiar la historia más reciente" de España con el fin objetivo de poder sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2002.

"Parece ser que la socialdemocracia que rebautizaron el pasado domingo es bailar con Bildu y normalizar a Otegi. Y nosotros no vamos a participar de ese baila que solo busca blanquear por un interés político: tener los votos suficientes para seguir estando en La Moncloa", ha resaltado.

UNA INICIATIVA PARA DEFENDER "EL DERECHO A LA MEMORIA DEMOCRÁTICA"

Dicho esto, ha anunciado que el Grupo Popular va a registrar una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a adoptar determinadas acciones para "defender el derecho a la memoria democrática de las víctimas de la banda terrorista".

Se trata, ha proseguido, de que se mantenga la memoria democrática más reciente del país y que se aplique íntegramente la ley 29/2011 de reconocimiento y protección a las víctimas que establece como principios fundamentales los valores de la memoria, la dignidad, la justicia y la verdad.

En segundo lugar, el texto plantea que se emprendan acciones legislativas de Estado en reconocimiento a la memoria democrática de las víctimas del terrorismo como defensores de los valores de la Constitución. Según Gamarra, hay que intentar que las generaciones más jóvenes "conozcan de verdad" lo que se ha vivido en España.

La iniciativa reclama además que se realice un "control exhaustivo de la ejecución de las competencias penitenciarias transferidas a las administraciones autonómicas, sin excluir la posibilidad de recuperar transferencias si se aprecia un trato de favor a los presos de ETA", según ha añadido la dirigente del PP.

Asimismo, el Grupo Popular plantea que los crímenes de ETA "sean considerados crímenes contra la humanidad, a fin evitar su prescripción" e impulsar desde la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior "todas las actuaciones necesarias para esclarecer los 379 crímenes de ETA que todavía están pendientes de resolver".

En sexto lugar, el PP plantea en esa proposición no de ley "excluir de los pactos y acuerdos políticos promovidos desde el Gobierno a los partidos que no condenen de manera explícita los crímenes de ETA e intenten legitimar su existencia".

PIDE "NO REESCRIBIR NI CAMBIAR"

Coincidiendo con el décimo aniversario del anuncio de ETA de cese definitivo de la violencia, Gamarra ha subrayado que lo que se produjo entonces fue "la victoria del Estado de Derecho frente al terrorismo" gracias "al trabajo" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la labor de la Justicia y "la presión social" para que eso se produjera. "Esto no debe reescribirse ni cambiarse", ha proclamado.

En este sentido, ha subrayado que a ETA la venció el Estado de Derecho y la democracia sin que fueran los miembros de ETA los que decidieran abandonar las armas. A su juicio, fue la sociedad la que le "empujó" a dar ese paso.

Además, Gamarra ha criticado que el PSOE "hoy calle cuando el propio Otegi se dirige a Felipe González", tras instar al exjefe del Ejecutivo a que asuma la autoría de los GAL. "Los abrazos del sábado con la socialdemocracia se han diluido hoy con el silencio cuando Otegi se dirige a quién fue presidente del Gobierno", ha resaltado, para denunciar que el PSOE "ataque constantemente" al PP y, sin embargo, "se abrace" a Bildu.