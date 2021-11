El PP acusa al PSOE de generar "incertidumbre" al no rechazar la propuesta del PNV sobre la denominación de origen Rioja

Gamarra insta al Grupo Socialista a sumarse al "no" de su partido y zanjar esta situación que "tanto daño hace"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha acusado este jueves al PSOE de generar "incertidumbre" al no aclarar cuál será el sentido de su voto con la iniciativa del PNV que busca dividir la denominación de origen Rioja. Tras afirmar que con su silencio está generando "incertidumbre", ha instado al Grupo Socialista a sumarse al "no" del PP para zanjar esta situación que "tanto daño hace".

En concreto, el PNV llevará el próximo martes al Pleno del Congreso una proposición de ley que permitiría 'dividir', aunque sin romperlas, las denominaciones de origen que comparten varias comunidades autónomas, lo que permitiría crear, por ejemplo, una 'minidenominación' de la Rioja Alavesa, con determinadas competencias propias, dentro de la de la Rioja.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Gamarra ha dicho que espera que la iniciativa del PNV "no salga adelante" y ha dejado claro que el Grupo Popular votará en contra en el Pleno del Congreso la próxima semana.

La dirigente del PP ha señalado que están manteniendo contactos con el resto de las formaciones políticas para que "entiendan la importancia de que esta ley no inicie su tramitación" parlamentaria porque del sector del vino de Rioja "dependen miles de familias".

"Un sector que es un éxito colectivo en el que cuál debemos garantizar y mantener la unidad y la unicidad que todo el sector defiende y que es la clave del éxito colectivo que representa el vino de Rioja", ha abundado.

Gamarra ha asegurado que si el PSOE se sumara al "no" del PP quedaría zanjada una cuestión que "tanto daño hace", dando así "tranquilidad" a la denominación de origen Rioja. Sin embargo, ha indicado que no pueden entender que desde el martes, que se conoce el orden del día del Pleno del Congreso, el Grupo Socialista "todavía no haya decidido su sentido del voto y no lo haga público".

"La incertidumbre se está generando por el silencio del PSOE y el silencio de la secretaria general del Partido Socialista en La Rioja", ha proclamado, para preguntarse "¿por qué callan?". A su entender, ese silencio es lo que "alienta" a los nacionalistas vascos.

BILDU Y EL INDEPENDENTISMO, "CADA DÍA MÁS FUERTES"

Al ser preguntada cómo valora que el PNV se haya visto arrinconado en la negociación de los Presupuestos frente a ERC y Bildu, Gamarra ha indicado que a su partido lo que le preocupa es que el Ejecutivo está "utilizando cualquier negociación parlamentaria para que al final el independentismo, Bildu y el nacionalismo estén cada día más fuertes".

"Ése es el error de partida de cómo Pedro Sánchez está gobernando este país", ha manifestado, para añadir que eso está abocando a que escuchen con "tanta contundencia" a los portavoces de ERC y de Bildu diciendo que "son determinantes".

Según Gamarra, están "fuertes" porque "ven la debilidad de un Gobierno que ha decidido entregar cualquier cosa siempre por un puñado de votos". A su juicio, el jefe del Ejecutivo está "siempre" dispuesto a negociar "sobre cualquier cosa" por los votos.

RESPONDE A ODÓN ELORZA

Ante la encendida declaración en el Pleno del diputado vasco Odón Elorza acusando a la derecha de utilizar el terrorismo contra el Gobierno, Gamarra ha afirmado que "lo que le pasa al PSOE es que tienen muy difícil explicar y tiene remordimientos de conciencia de estar pactando con Bildu un día sí y otro también".

"Y eso es lo que la sociedad española no acepta y al final es lo que genera las discusiones que no debieran de estar produciéndose en el Pleno del Congreso", ha manifestado la portavoz parlamentaria de los 'populares'.