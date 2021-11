El PP acusa a Sánchez de estar "callado" tras la sentencia del Supremo que obliga a dar el 25% de clases en español

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha pedido este viernes al presidente del Gobierno , Pedro Sánchez que diga "claramente" que en Cataluña se va a cumplir la ley tras la sentencia ratificada por el Tribunal Supremo que obliga a que el 25% de las clases se impartan en castellano y le ha acusado de estar "callado".

En una entrevista en TVE Cataluña, recogida por Europa Press, ha acusado a Sánchez de no pronunciarse mientras las ministras de su Gobierno dicen cosas distintas. Montesinos, ha afirmado que la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez dijo "más o menos que esto no va con nosotros" mientras que la ministra de Educación y Formación Profesional , Pilar Alegría, señaló que la sentencia es de obligado cumplimiento.

"El presidente tiene que decir claramente que en Cataluña se va cumplir la ley, es una cosa de sentido común en un estado de Derecho , las leyes e tienen que cumplir y los representante del estado tienen que hacerlas cumplir".

A TRAVÉS DE LA ALTA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN

A este respecto, ha recordado que el representante ordinario del Estado en Cataluña es la Generalitat, quien representa a todos los españoles, no solo a los catalanes. "Ahora tenemos un representante ordinario permanentemente diciendo que no quiere cumplir aquellas sentencias que no le gustan", ha criticado.

Al ser cuestionado sobre si el PP pretende retirar la competencia de Educación a Cataluña con la aplicación del artículo 155 de la Constitución que ha pedido al Gobierno, Montesinos ha respondido que "retirarlas no, pero obligar a cumplir la ley".

A este respecto ha explicado que esta obligación se debe realizar a través de la alta inspección de educación pero que si la Generalitat persiste y no quiere aplicar el 25% de castellano tendrán que "sopesar los distintos escenarios".

((Habrá ampliación))