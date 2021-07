El PP acusa a Sánchez de mentir tras proponer Iceta un referéndum de autogobierno

Madrid, 1 jul (EFE).- El Partido Popular ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "mentir" después de que su ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, haya defendido este jueves que se vote "un gran acuerdo sobre autogobierno" en referéndum.

Los dirigentes de Pablo Casado han salido en tromba a criticar esta propuesta a través de Twitter, porque consideran que contradice el compromiso de Sánchez, que ayer afirmó en el Congreso que "nunca, jamás" habrá referéndum de autodeterminación en Cataluña porque el PSOE no lo aceptará.

"Sánchez, ni 24 horas en el país de nunca jamás", ha censurado la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra. "Las mentiras de Sánchez ya no duran ni 24 horas", ha agregado en la misma línea el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos.

Sostiene además Montesinos que "lo que sea España lo decidiremos entre todos los españoles" y ha vuelto a reclamar la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones ante una deriva del Gobierno que "no tiene límites".

A las críticas se han unido Andrea Levy, que ha señalado que Sánchez ha pasado "del 'no es no' al 'no es sí' y chimpún" y de Ana Beltrán, vicesecretaria de Organización del PP, que ha recordado las palabras del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que ayer espetó a Sánchez un "dénos tiempo" tras recordar que también decía que nunca habría indultos.

"Cuando Sánchez dice que nunca habrá referéndum de autodeterminación, es que desde el Gobierno ya están dando pasos hacia esa dirección. Mienten, siempre", ha apuntado además el Partido Popular desde la cuenta oficial de la formación.

Iceta no ha defendido este jueves un referéndum de autodeterminación, como pide el independentismo, si no que ha dicho que "lo más razonable y deseable sería llegar a un gran acuerdo sobre autogobierno, sobre financiación, sobre participación de las autonomías en el diseño de las políticas del Estado y que eso se pudiera votar en un referéndum".

El ministro catalán ha indicado que hay diversas vías para profundizar en el autogobierno de Cataluña, como desarrollando lo que aún queda pendiente del Estaut de 2006, "blindando" determinadas competencias autonómicas frente a injerencias estatales o revisando el sistema de financiación.

Pese a la diferencia entre el referéndum sobre el autogobierno y el de autodeterminación, fuentes de la dirección del PP explican a Efe que las palabras de Iceta suponen una nueva "cesión más" de Sánchez frente al independentismo porque supone introducir en el debate público la posibilidad de un referéndum.

Y lo hacen, añaden, un día después de que Sánchez dijera referéndum no desde la Cámara Baja.

Los populares han recalcado en los últimos días que los indultos a los condenados del procés lejos de fomentar el diálogo envalentonan al independentismo. "Por su culpa volverán a declarar la independencia", le dijo ayer Casado a Sánchez. EFE

