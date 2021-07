El PP advierte a Gobierno balear que el 'macrobrote' "ha derivado en una 'macrochapuza' y 'macrorridículo'

"No se podía haber gestionado de otra manera, se ha gestionado todo lo bien que se podía", defiende MÉS

PALMA, 6 (EUROPA PRESS)

La diputada del PP Margalida Durán ha advertido este martes a la consellera de Salud de Baleares, Patricia Gómez, que el 'macrobrote' asociado a viajes de fin de curso a Mallorca "ha derivado en una 'macrochapuza' y 'macrorridículo' del Govern balear".

Así se ha expresado Durán durante la comparecencia de Gómez ante la Comisión de Salud del Parlament, solicitada con carácter urgente ante la Comisión de Salud, donde la consellera ha justificado la medida de confinamiento forzoso que posteriormente fue revocada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

El principal partido de la oposición ha criticado que Gómez comparece "obligada" porque la presidenta del Govern, Francina Armengol, "no ha sido capaz de dar la cara". Además, le ha reprochado que "ataque" al poder judicial, "nada más rádical e irresponsable".

El PP también ha pedido destituir a quien autorizase el concierto en la Plaza de Toros, que se considera uno de los focos de contagio de los estudiantes.

CS DENUNCIA FALTA DE PREVISIÓN

Por parte de Cs, el diputado Juan Manuel Gómez ha lamentado la "falta de autocrítica" del Govern y le ha reprochado falta de "previsión" teniendo en cuenta que "vienen 4.000 estudiantes en dos días" a las Islas.

"¿Ustedes no pueden prever un plan de choque sabiendo que los estudiantes han estado un año y medio con restricciones? (...) ¿Pensaban realmente que los jóvenes, en su propia idiosincrasia, y no todos ellos, tendrían comportamientos estrictamente protocolarios, cuando se ofrecen las actividades conocidas por los medios de comunicación?", ha preguntado el diputado de Cs.

Desde Vox, la diputada Idoia Ribas ha acusado al Govern de "llevarse" a "todos los adolescentes alojados en un hotel en Mallorca" por la fuerza y "con nocturnidad". "Ustedes han metido a niños sanos durante días en un hotel con gente infectada, ahora están dando positivo", ha mantenido la diputada.

Por su parte, la portavoz del PI Lina Pons ha afirmado que hace "responsables y culpables" de los contagios a los propios jóvenes, que "perdieron la cabeza y se pensaron que venían a un paraíso exento de coronavirus". "Cuando dicen que no volverán a Mallorca, les invito a que no lo hagan, si éste ha de ser el comportamiento que tengan aquí", ha apostillado.

No obstante, la diputada del PI ha reclamado al Govern que exijan al Estado poder ampliar las plantillas de Policía Local, remarcando que no sirve de nada elaborar normativa si después no se cuenta con los medios para hacerla cumplir. "¿No volverá a pasar, lo tenemos garantizado?", se ha preguntado.

"NO SE PODÍA HABER GESTIONADO DE OTRA MANERA"

Mientras, por parte de los partidos que apoyan al Govern han defendido la actuación del Ejecutivo. "No se podía haber gestionado de otra manera, se ha gestionado todo lo bien que se podía", ha dicho el diputado de MÉS Joan Mas, que sin embargo ha pedido al Govern medidas ante la previsión de que haya más "viajes de fiesta este verano" en Baleares. "El modelo que tenemos es el que tenemos", ha lamentado el ecosoberanista.

Desde Unidas Podemos, la diputada Cristina Mayor ha dicho que su grupo comparte "el malestar de la ciudadanía" por ver que sus esfuerzos "pueden estar en peligro por el incivismo y falta de responsabilidad de unos pocos". Además, ha preguntado al Govern si prevé endurecer los requisitos de entrada en Baleares, y ha criticado la resolución del Juzgado que tumbó el confinamiento de los jóvenes porque "da un mensaje contrario a las medidas aplicadas hasta hoy para contener la pandemia".

La diputada de MÉS per Menorca Patricia Font ha insistido en que "la base del problema es la falta de autogobierno". "Queda patente, una vez más, que no tenemos recursos para gestionar una avalancha de personas descontroladas haciendo este tipo de turismo de borrachera", ha denunciado.

Finalmente, el diputado socialista Carles Bona ha asegurado que quienes promuevan actividades incívicas "no son bienvenidos" en Mallorca, y ha recordado que los conciertos se pueden celebrar "cumpliendo una serie de condiciones", algo que en el concierto de reguetón del 15 de junio, en el que participaron jóvenes contagiados, "claramente no se cumplió".