El PP advierte de otro obstáculo para pactar el CGPJ: los indultos del procés

Madrid, 9 dic (EFE).- Al veto contra Unidas Podemos, el PP ha sumado este miércoles un nuevo obstáculo para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde hace dos años, al anunciar que un eventual indulto a los condenados por el "procés" "no favorecería" el acuerdo con el PSOE.

Esa posible nueva complicación para el desbloqueo institucional ha surgido el día en el que ha comparecido en el Congreso de forma telemática el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, quien ha instado a "todos" los partidos a "poner de su parte" y "participar" en las decisiones que conduzcan a evitar "cualquier tipo de influencia política" en el Poder Judicial.

El Gobierno y e PSOE han mantenido la presión contra el PP al dejar claro que "acuerdo existe" y está "hecho", mientras en el otro lado los populares insisten, como ya hicieran hace una semana, en desmentirlo.

El vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general del Podemos, Pablo Iglesias, ha criticado el intento por parte del PP de excluir a su partido de las negociaciones, algo que ha considerado una "provocación habitual". Le ha secundado en ese planteamiento el coordinador general de IU y también miembro del Gobierno, Alberto Garzón.

Pero, en el tira y afloja de las últimas semanas entre ambos partidos ha aparecido una variable que amenaza con bloquear aun más si cabe la situación, cuando esta mañana el PP ha advertido al Ejecutivo de que la concesión de los indultos a los líderes independentistas catalanes condenados por el Tribunal Supremo, "no favorecería en ningún caso poder llegar a un acuerdo con el Gobierno".

Lo ha dicho en una entrevista en TVE el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, quien ante la relación entre los indultos y la renovación del órgano de Gobierno de los jueces ha señalado que "no es ni una nueva condición ni no", pero sí una "línea roja" que no se debería atravesar.

Tras esta advertencia, eso sí, ha insistido que los requisitos del PP para renovar el CGPJ siguen siendo los mismos: la retirada de la reforma propuesta por PSOE y Unidas Podemos, avanzar hacia la independencia judicial y que Podemos "no esté en la ecuación".

El PSOE no ha tardado en responderle. Su portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, ha preguntado al dirigente del PP si pretende que el Ejecutivo "prevarique" para aceptar un acuerdo sobre el CGPJ, porque le ha recordado que lo que hace el Ministerio de Justicia es cumplir la ley al tramitar las solicitudes de los indultos, de los que se precisan los informes preceptivos, pero no vinculantes, de la Fiscalía y del Supremo, antes de que el Consejo de Ministros decida o no si concede la medida de gracias a los condenados.

Ahora bien, este anuncio de los populares no ha variado la estrategia del Gobierno y del PSOE que afirman que sí hay acuerdo.

Lastra ha recalcado que "ya hay acuerdo" con el PP, pero que, si lo niega, es por "conveniencia política". "Acuerdo existe, acuerdo hay", ha dicho tras pedir a los populares que "cumplan su palabra".

Desde la Moncloa, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha afirmado que "hay acuerdo con el PP", que está "hecho", pero que llevarlo a cabo es solo un problema de "actitud del PP", por lo que ha llamado a este partido a "ponerlo en valor" y "ejecutarlo".

Lo que ocurre, según la portavoz, es que el PP se resiste a reconocer en público este pacto, por lo que "prácticamente todos los días hay un portavoz distinto del PP que busca una excusa distinta para no impulsar una reforma imprescindible y necesaria".

Con este mar de fondo, el PP ha desmentido poco después a la portavoz socialista, que ha dado por hecho el pacto, como ya hiciese la semana pasada con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

"No es cierto que haya ningún tipo de acuerdo", ha asegurado la portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, quien, como ya hiciera esta mañana Montesinos, ha culpado al PSOE de la falta de renovación porque conocen sus condiciones, entre las cuales no ha mencionado, eso sí, los indultos a los condenados por el "procés".

Una cuestión que Ciudadanos ha aprovechado para cagar contra el PP "por buscarse la justificación de los indultos" para "mercadear" con el reparto del Consejo General del Poder Judicial.

En ese clima ha comparecido por la tarde el comisario europeo de Justicia, quien ha advertido del "bloqueo" en la renovación del CGPJ tras dos años en funciones y ha llamado este miércoles a "todos los grupos" a "participar y diseñar juntos las posibles reformas" que huyan de politizaciones en el nombramiento de los miembros de un "organismo muy importante" en el sistema judicial.

"A todos los partidos, a todos los grupos: es importante que ustedes participen en las decisiones", ha reiterado el comisario.

Mientras todo esto sucede, el Consejo sigue su funcionamiento y mañana aprobará las bases para la convocatoria de más de una docena de vacantes, algunas en el Supremo y otras en las presidencias de audiencias provinciales, que tiene previsto realizar próximamente.

Esa decisión del órgano de Gobierno de los jueces llega una semana después de que PSOE y Podemos registraran en el Congreso una proposición de ley para limitar cuanto antes las funciones del CGPJ cuando esté sin renovar. Varios vocales señalaron a Efe que esa propuesta es un "insulto" a su independencia.