El PP arremete contra Belarra por su "ataque" a la Justicia tras la condena a Rodríguez "Más le valía callar la boca"

Elvira Rodríguez dice que el Parlamento es un sitio "muy serio" y no debe tener diputados que "pegan patadas a policías"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular ha arremetido duramente este viernes contra la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 por "atacar" a la Justicia tras la condena al diputado de Podemos Alberto Rodríguez y ha afirmado que "más le valía callar la boca". Además, ha subrayado que el Parlamento es un sitio "muy serio" y no debe tener "políticos que pegan patadas a policías".

Así se ha pronunciado la vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, en una rueda de prensa para valorar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) al ser preguntada por las declaraciones de ministros y cargos de Podemos cuestionando la condena del Supremo a Alberto Rodríguez y señalando que se ha criminalizado a su diputado.

En concreto, Belarra ha señalado en TVE, tras esa sentencia condenatoria a Rodríguez, que se trata de una "mala noticia para la democracia" porque le han condenado "sin ningún tipo de prueba material, cuando hay testigos que dicen que no estaba cuando la agresión y con tan solo un testimonio en contra". Además, ha subrayado que ese fallo judicial "pone en duda la calidad de nuestra Justicia".

Elvira Rodríguez ha puesto el acento en esa condena, ya la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha condenado a Alberto Rodríguez a la pena de prisión de un mes y quince días como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. El diputado morado ya ha anunciado que recurrirá esa condena e incluso irá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

"Me parece que es un señor impresentable. El Parlamento es algo muy serio y no debíamos tener diputados que pegan patadas a los policías", ha enfatizado la responsable de Sectorial del PP, que ha criticado la "doble" vara de medir de Podemos, que a su entender, a veces es "triple" o más.

EN 'GÉNOVA' CRITICAN EL SILENCIO DE SÁNCHEZ

La dirigente del PP ha censurado además las declaraciones de la ministra de Derechos Sociales. "A la ministra Belarra, más le valía callar la boca porque cuándo la abre no sé donde se cree que está. Es una ministra del Gobierno de España, yo lo he sido, y no sigo porque podría meterme en un lío", ha enfatizado.

Ante esas declaraciones de Belarra, fuentes del PP han tildado de "gravísimo" que el "ataque" a la Justicia venga del propio Consejo de Ministros. Según el partido de Pablo Casado, el propio Gobierno está "erosionando las instituciones ante el silencio clamoroso de Pedro Sánchez, que está callado".