El PP asegura que Enrique López no ha llevado "ningún tipo de negociación" con Bárcenas

Casado, que llamó anoche al consejero para preguntarle, dice que le "encaja" lo que le cuenta y que no estaba en el PP en esa fecha

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El PP ha asegurado este martes que el consejero madrileño y secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, no ha llevado a cabo "ningún tipo de negociación" con el extesorero Luis Bárcenes y que se limitó a poner en contacto a un empresario con el abogado del Partido Popular, Luis Santos.

Según informa 'El Mundo', López puso en contacto al abogado del PP en la causa por la 'caja b' del partido con un empresario, Agustín D., que hizo de enlace con Bárcenas. El diario habla de la celebración de una docena de encuentros entre ambos desde finales de 2017 y 2019.

Fuentes cercanas a López, que es consejero de Interior, Justicia y Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid, ya confirmaron anoche a Europa Press esta información, señalando que, al inicio de estos encuentros, el entonces juez de la Audiencia Nacional se limitó a poner en contacto a dos desconocidos.

CASADO RECUERDA QUE LÓPEZ ERA MAGISTRADO Y NO ESTABA EN EL PP

En esta línea se han pronunciado públicamente el líder del PP, Pablo Casado, que ha admitido --en una entrevista en RAC1-- que tras ver esa información anoche llamó a López, que en "esa época era magistrado de la Audiencia Nacional".

Según ha explicado, se dirigió a López una persona de su entorno de trabajo y "parece que es algo habitual en los pleitos, incluso del orden civil". "¿Quién es el abogado de esto? Éste", ha manifestado, para relatar que eso fue lo único que hizo.

Tras asegurar que eso "no es sorprendente" porque López "no estaba en el Partido Popular", al que "entra en el año 2020" como responsable de área de Justicia e Interior, ha destacado que el periódico "reconoce en su propia información que no ha habido ninguna negociación".

El presidente del PP ha subrayado que "un partido en la oposición no tiene nada que negociar" y ha dejado claro que él no lo haría "jamás". "Lo que Enrique López cuenta, a mi me encaja", ha afirmado después.

En esa entrevista radiofónica, Casado ha reiterado su "compromiso con la ejemplaridad" y ha defendido que se "sepa todo" cuanto antes. "Si el juez decide que hay algún culpable, a mí no me temblará la mano", ha manifestado.

GAMARRA: "NINGÚN TIPO DE NEGOCIACIÓN"

En parecidos términos se ha expresado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, cuando se le ha interrogado por esa información sobre López en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Al preguntada expresamente si la dirección de Casado autorizó al abogado del partido a reunirse con el intermediario de Bárcenas, Gamarra ha señalado que el propio líder del PP ya ha explicado "la realidad" de esas informaciones y ha añadido que "Enrique López no ha llevado a cabo ningún tipo de negociación ni se ha reunido absolutamente con nadie".