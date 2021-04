El PP asume que Bruselas también le interpela a renovar el CGPJ

Madrid, 21 abr (EFE).- El PP asume que la preocupación expresada por la Unión Europea ante la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es un varapalo para el Gobierno pero también una interpelación a su partido, que está dispuesto a retomar la negociación.

Después de que el Gobierno retirase ayer la reforma que rebajaba las mayorías para elegir al gobierno de los jueces, fuentes de la dirección del PP han indicado que están dispuestos a sentarse a hablar con los socialistas mañana mismo y que de hecho, pese a las rupturas oficiales, el diálogo nunca se ha abandonado.

El PP no está dispuesto a renunciar a sus condiciones y ve "atrapado" al Gobierno después de que Bruselas haya enmendado sus planes y pedido una reforma para que al menos la mitad de los integrantes del CGPJ los decidan los propios jueces de forma directa y no el Parlamento.

Ahora mismo, los 20 miembros son elegidos por las Cortes, aunque 8 de ellos son juristas presentados por los grupos como candidatos, y los otros 12 también son elegidos por los partidos, pero de entre un listado elaborado previamente por los magistrados.

Fuentes de la formación conservadora señalan que su presidente, Pablo Casado, ha charlado de manera informal sobre este asunto con varios ministros.

Siguen también abiertos los canales de comunicación entre el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el secretario general de Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños, así como entre el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo y el consejero madrileño de Justicia, Enrique López, según este partido.

Pese a que los de Pablo Casado están dispuestos a negociar la renovación, el PP mantiene inalterables sus condiciones, y recalca que la pelota está en el tejado de Sánchez.

Los populares aseguran que el PSOE sí aceptó su exigencia de apartar a los políticos del órgano de gobierno de los jueces, lo que dejaría fuera a la candidata de Podemos Victoria Rosell, delegada del Gobierno para la violencia de género.

En cambio, siguen reclamando que el PSOE aparte al juez del caso Gürtel José Ricardo de Prada pues entienden que es un "fraude de ley" que el magistrado concurra como parte del turno de juristas, pese a ser un juez en activo.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso, el presidente del PP, Pablo Casado ha vuelto a culpar del bloqueo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque ha argumentado, no ha variado su posición en dos años y medio.

Casado ha explicado que se levantaron de la mesa en verano cuando Podemos fue imputado y atacó al CGPJ y tras retomar la negociación porque el Gobierno se comprometía a impulsar una reforma legislativa, rompieron de nuevo porque el PSOE no aseguraba la independencia judicial al apostar por los jueces José Ricardo de Prada y Victoria Rosell como vocales.

El PP aboga por una reforma del CGPJ para que los jueces elijan a la mayoría de vocales de su órgano de Gobierno, pero está dispuesto a seguir las indicaciones de Bruselas de renovar primero el CGPJ y después pactar una nueva norma regulatoria.

Sus condiciones siguen vigentes: imparcialidad en la Fiscalía; asegurar que una mayoría reforzada elige a los vocales del turno de juristas; acabar con la práctica de que juristas entren en el turno de jueces, y viceversa; no permitir que políticos y expolíticos sean vocales y, por último, una reforma para que sean los jueces los que eligen a los doce vocales judiciales.

El PP reprocha al Gobierno de Sánchez su mala actitud al negociar con continuas filtraciones a las que los conservadores no han dado respuesta hasta el punto de ser demasiado generosos, según ellos.

Los de Casado no ocultan su frustración por no lograr una solución para un tema muy sensible que genera, avisan, una gran preocupación en la Unión Europea.