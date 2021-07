El PP avisa a Vox que tendrá que responder ante los ciudadanos si pone en "dificultad" a "los Gobiernos de la libertad"

García Egea asegura que "se han dicho cosas peores del PP" pero su partido "ni han puesto el grito en el cielo ni ha roto relaciones"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha avisado a Vox que tendrá que responder ante los ciudadanos y sus propios votantes si pone en "dificultad a los Gobiernos de la libertad" y vota en contra de propuestas que "mejoran la vida" de la gente. Además, ha preguntado al partido de Santiago Abascal si "la discusión" de PP y Vox en Ceuta "puede tener consecuencias en los autónomos de la Comunidad de Madrid o en las personas que crean riqueza en Andalucía".

Así se ha pronunciado al ser preguntado por las declaraciones de Vox, que dio por rotas las relaciones con el PP tras declararse a Santiago Abascal persona 'non grata'. El líder de Vox ha exigido a Pablo Casado una rectificación y ha avanzado que votarán en cada momento lo que quieran.

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, García Egea ha señalado que "se equivoca" aquel partido que crea que la sociedad está pensando "cómo asunto fundamental la relación entre dos partidos" y que están "preocupada" por esto.

"Los partidos lo que tenemos que hacer es ser útiles a los ciudadanos", ha enfatizado, para añadir que cada formación debe votar en los Parlamentos regionales lo que considere "en base a sus principios y su programa electoral".

"ME PARECE TODO UN POCO SACADO DE CONTEXTO"

Dicho esto, García Egea ha advertido a Vox que en cada territorio cada partido tendrá que explicar el "sentido de su voto" si se posiciona en contra de propuestas que benefician y "mejoran la vida de los ciudadanos".

"Si se pone en dificultades a los gobiernos de libertad, en los que tiene el sostén parlamentario de otras fuerzas políticas, tendrán que ser esos partidos los que respondan por las dificultades en las que ponen", ha avisado.

Además, ha preguntado al partido de Santiago Abascal si "la discusión" de los partidos en Ceuta "puede tener consecuencias en los autónomos de la Comunidad de Madrid o en las personas que crean riqueza en Andalucía". "Me parece todo un poco sacado de contexto y no sabemos muy bien por qué", ha resaltado.

"SE HAN DICHO COSAS PEORES DEL PP"

García Egea ha subrayado que el PP también recibió "algunos calificativos" cuando Pablo Casado tomó las riendas del PP, en alusión velada a la expresión 'derechita cobarde' acuñada por Vox entonces. Sin embargo ha dicho que no hacían "mayor caso" y se dedicaban a trabajar y "renovar un partido" que encontraron con "serias dificultades".

"Se han dicho cosas peores del PP y de dirigentes del PP por parte de todo tipo de partidos, y nosotros no hemos puesto el grito en el cielo, ni hemos roto relaciones", ha exclamado, para añadir que el propio presidente de Ceuta ha recibido "palabras gruesas" por parte de Vox como que él y sus diputados son "promarroquíes".

García Egea ha pedido "desterrar la participación de los partidos políticos en esta escalada verbal" y ha agregado que "en ningún lugar de España deben votar a favor" de declarar a alguien "persona non grata". "Pero hay veces que los partidos utilizan esto, de uno y otro espectro, para hacer daño político", ha reconocido.

SE OPTÓ POR LA ABSTENCIÓN PARA "NO PARTICIPAR DE ESTE CIRCO"

Al ser preguntado si ha hablado en privado con algún dirigente de Vox para reconducir la situación, García Egea no ha respondido y ha aclarado que diferentes cargos del PP han "dejado claro" estos días que no están a favor "ni de cordones sanitarios" ni de figuras como la "persona non grata" porque "no es lo que la sociedad española necesita ahora mismo".

"Si tuviéramos que declarar persona 'non grata' a alguien que hace algo fuera de lo debido, hay personas que merecen claramente ser personas 'non grata', pero creo que esa figura no debe utilizarse y está fuera de lo que debe ser el día a día parlamentario", ha manifestado, para recalcar que se trata de una figura "absurda".

El 'número dos' del PP ha subrayado que el propio presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha dicho que no está de acuerdo con esa figura y "por eso se abstuvo". Ante el hecho de que gracias a esa abstención del PP saliera adelante esa declaración, ha indicado que se consideró que "lo mejor para no participar de ese circo político era abstenerse" y ha añadido que las autonomías y ciudades autónomas de su partido tienen "capacidad para tomar ese tipo de decisiones".