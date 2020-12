El PP balear califica el discurso de Año Nuevo de Armengol de "publirreportaje de autobombo con cero autocrítica"

PALMA DE MALLORCA, 31 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP balear, Biel Company, ha valorado este jueves por la mañana el discurso de Fin de Año de la presidenta del Govern, Francina Armengol, que ha calificado de "publirreportaje de autobombo, con cero autocrítica".

"En Baleares somos los que estamos peor de toda España, tanto a nivel sanitario como nivel económico", ha censurado Company, a la vez que ha criticado que la presidenta "pretenda trasladar una falsa imagen de apoyo a la gestión de su Govern por parte de la ciudadanía".

El presidente del PP balear ha afirmado que "ese apoyo realmente ya no existe dentro de la sociedad balear". "La presidenta Armengol, después de su salida de copas en horario prohibido, perdió toda autoridad moral para exigir nada a los ciudadanos", ha dicho.

Asimismo, el dirigente 'popular' ha señalado que "hubiera estado bien que Armengol hubiese hablado con personas de las colas del hambre, con jóvenes en paro, con personas que no pueden acceder a una vivienda, con autónomos que han cerrado y no reciben ayudas, o con trabajadores desesperados porque todavía no han cobrado los ERTE".

Finalmente, Company ha apuntado que "mientras la señora Armengol sigue soñando en el Consolat, muchos vecinos hoy no tienen ni para comer, y que lejos de soñar, lo que tienen son pesadillas, malos sueños, que no desaparecerán con palabras melosas y vacías de contenido, ni con los típicos decorados de Armengol".