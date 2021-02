El PP carga contra Illa y pide que Sanidad sonría menos y gestione más

Madrid, 2 feb (EFE).- El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha utilizado la primera sesión de control de Carolina Darias como ministra de Sanidad para renovar las críticas contra su antecesor, Salvador Illa, por su "estampida" al dejar el cargo para ser el candidato del PSC a la Generalitat.

A la actual titular de Sanidad le ha le ha agradecido Maroto su "tono cordial", pero ha advertido que "el virus no entiende de buenos modales". "Los españoles queremos que en el ministerio de Sanidad se sonría menos y gestione más", ha recalcado en la Cámara alta.

El portavoz del PP ha preguntando este martes a Darias si va a mirar hacia otro lado ante la petición mayoritaria de las comunidades autónomas para modificar el estado de alarma o si se piensa remangar en Bruselas para intentar resolver el problema en la distribución de vacunas.

Considera el portavoz del PP que los españoles están “vacunados de espanto” de escuchar mentiras del Gobierno y ver “las verdades que hacen” y ha criticado además el ritmo de vacunación.

“Lo único que ha cogido velocidad y no de crucero, sino de Fórmula 1, es la estampida que ha dado Illa”, ha ironizado y, con la campaña de las catalanas ya en curso, ha asegurado que no es que el exministro "resultase humilde porque no presumía simplemente es que no tenía nada de lo que presumir".

La ministra de Sanidad le ha pedido que se informe porque, ha dicho, “España está entre los principales países al frente de la vacunación, de Europa y del mundo”.

Darias, que ha interrumpido varias veces su intervención al ser interrumpida por la bancada de la oposición, ha reclamado una “política sana” que les permita escucharse y ha defendido el plan de vacunación, al tiempo que ha defendido que “con las vacunas no caben atajos”.

La Comisión Europea está “negociando por todo los estados miembros, ha apuntado además Darias, quien ha pedido que el PP se sume al Gobierno en la “guerra contra el virus”.

La ministra de Sanidad ha finalizado su intervención con quejas or las continuas interrupciones que le han impedido completar su aloción y la presidenta del Senado, Pilar Llop, la pedido a los senadores que respeten el “sagrado” uso de la palabra.