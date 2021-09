El PP censura el vídeo de su concejala en Huelva deseando la muerte de Sánchez: "Esas palabras no tienen un pase"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha censurado este viernes el vídeo publicado en Tik Tok por la concejala del PP en Moguer (Huelva), Susana Pancho, en el que deseaba la muerte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Esas palabras no tienen un pase", ha dicho.

De esta forma ha respondido, en rueda de prensa desde el Congreso, sobre el polémico vídeo subido por la edil en su perfil de la citada red social, donde cargaba contra Sánchez a cuenta de la subida del precio de la luz.

"Te deberías haber muerto en la cuarentena. Tú y todos los tuyos. Partida de golfos, maleantes y ladrones", dice en un momento del vídeo la concejala, que ya ha pedido disculpas y ha procedido a retirarlo.

Montesinos considera que esas palabras de su compañera "no tienen un pase" y que, por tanto, el PP nacional no sólo no las comparte sino que las censura. En todo caso, ha querido dejar claro que Pancho ya se ha disculpado y se ha remitido a las declaraciones de la secretaria general del PP andaluz, Loles López, con la que había hablado este mismo viernes.

López ha reprobado a la concejala en Moguer porque sus palabras "no caben dentro" del PP en tanto que "nada justifica el insulto", pero ha puesto de relieve que su compañera ya se ha disculpado y ha reconocido su error.