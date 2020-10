PP cree que la moción de censura de Vox "puede agudizar" los "gravísimos problemas" de España

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este lunes que la moción de censura que defenderá Vox esta semana contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no va a arreglar ni un solo problema de los gravísimos que tiene España, incluso los puede agudizar".

Desde la biblioteca Buenavista, en el distrito de Salamanca, el también alcalde madrileño ha explicado que esta moción "beneficia a Vox desde el enfrentamiento, y en segundo lugar, a Pedro Sánchez, porque no va a dejar que sea presidente del Gobierno" gracias a "la política de trincheras y bloques".

"Ni nos ocupa ni nos preocupa", ha aseverado sobre esta moción, de la que aún no ha desvelado el sentido del voto del PP, pese a haber manifestado que no votarán a favor. Almeida ha defendido que el PP "tiene un discurso propio", y que por ende no le marca los tiempos "las urgencias de Vox por hacer una moción que sirva para promocionar un candidato (Ignacio Garriga) a la Generalitat de Cataluña".

El regidor cree que "los españoles necesitan un modelo que garantice la convivencia, necesitan ver la salida al túnel de la pandemia" y no "una moción de censura a mayor gloria de Abascal y Sánchez".