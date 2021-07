El PP critica la "propaganda" del Gobierno porque solo ha ejecutado en seis meses el 0,1% de los fondos europeos

García Egea acusa al Ejecutivo, el "más caro de la historia", de estar "endeudando" a los españoles con su "gestión deficiente"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este miércoles que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez solo ha ejecutado en seis meses el 0,1% de los 24.000 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. A su entender, la ejecución de los fondos europeos demuestra que "una cosa es la propaganda" de Moncloa y otra "la gestión" que está haciendo el Ejecutivo.

"La gran pregunta que nos tenemos que hacer todos es: ¿Hay un proyecto para invertir? ¿Hay un proyecto de país en el que invertir estos fondos europeos?", ha interpelado, para añadir que "un plan país no es un inventario de modas como el que ha propuesto el Gobierno para los fondos europeos".

García Egea, que ha participado en la segunda jornada del curso que organiza la delegación del Grupo Popular del PPE en San Lorenzo de Escorial (Madrid), ha señalado que ese plan tiene que estar articulado en un proyecto de generación de empleo, competitividad y fiscalidad "atractiva" como el que plantea el PP.

El secretario general del PP ha resaltado que "transcurrida la mitad del año el Gobierno de Sánchez no ha ejecutado nada del Plan de Recuperación". "Hasta la fecha, el porcentaje de ejecución del Gobierno en los fondos europeos es del 0,1%. Ése es el compromiso del Gobierno con las pymes y los autónomos", ha denunciado.

"OTRO RÉCORD EN LA FACTURA EN LA LUZ"

Además, ha criticado que no se haya aprobado tampoco ningún proyecto estratégico para la Recuperación y la Ejecución Estratégica (PERTE), que no funcionen las convocatorias del plan y que no se dialogue con las comunidades autónomas. "La ejecución de los fondos europeos demuestra que una cosa es la propaganda del sanchismo y otra la gestión de Moncloa", ha manifestado.

Asimismo, el 'número dos' del PP ha asegurado que el "ecosistema" que ofrece España a las empresas punteras es que "hoy se ha batido por tercer día el récord de factura de la luz" y esto "no es un incentivo para que las empresas" vengan a España.

García Egea ha afirmado que al Gobierno "no le ha importado que el Covid se haya llevado por delante a 207.000 empresas y 323.000 autónomos: para ellos no hay red ni soporte de garantía, como el fondo que quiere crear la Generalitat", en alusión al fondo del Govern para cubrir las finanzas de los investigados por el Tribunal de Cuentas.

"¿CUÁNTO ESTÁ ENDEUDANDO EL GOBIERNO A LOS ESPAÑOLES?"

El dirigente del PP ha asegurado que los jóvenes españoles están siendo "golpeados" por la pandemia y por la "gestión deficiente" del Gobierno "más caro de la historia, el de Pedro Sánchez", que no ha escuchado a esta nueva generación y está "endeudando su futuro".

"¿Cuánto está endeudando este Gobierno a los jóvenes de hoy? La deuda española hoy supera el 125% de nuestro PIB y crece 217 millones de euros. Desde que Pedro Sánchez es presidente la deuda por persona ha aumentado en 4.800 euros", ha aseverado, para añadir que el Gobierno ya cuesta a los españoles "casi cinco mil euros de deuda más" a cada uno.

García Egea se ha mostrado convencido de que cuando Casado sea presidente habrá "menos asesores viviendo del Estado y más emprendedores" en España y ha criticado que España sea "el líder europeo de paro juvenil" con cuatro de cada 10 jóvenes sin empleo.

Dicho esto, ha apostado por la digitalización para crear nuevos trabajos y sectores productivos, al tiempo que ha subrayado que han registrado la Ley para la Transformación Digital en España. "A Sánchez solo le importa su capital electoral y Casado está preocupado por el capital social de España", ha aseverado.

García Egea ha destacado que la "cuenta atrás" del presidente del Gobierno "ha comenzado" y solo el líder del PP "puede vencerle" porque es la "única alternativa que tiene España a este desgobierno". A su juicio, el PP es el "único proyecto viable" para hacer del país una de las economías "más importantes del mundo".