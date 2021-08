El PP critica el silencio de Pedro Sánchez "en su tumbona" mientras su Gobierno se muestra "caótico y desunido"

LUGO, 16 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, ha criticado el silencio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que a su juicio sigue "de vacaciones en su tumbona" mientras España afronta "crisis importantes" como la subida de la luz, la situación de Afganistán o la devolución de menores inmigrantes, y el Ejecutivo sigue "desunido, caótico e incapaz de gestionar los problemas de los españoles".

En un acto en Chantada (Lugo), Olano ha señalado que Sánchez está "desaparecido" y "ajeno a los problemas de España" y que los españoles se preguntan "dónde está" el presidente mientras los miembros del Gobierno discrepan en asuntos de actualidad como la devolución de menores desde Ceuta a Marruecos, y la gestión de la subida del precio de la energía eléctrica.

En concreto, ha hecho referencia a las discrepancias entre la vicepresidenta tercera y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra y el Ministerio del Interior, respecto a la posible irregularidad de la entrega a Marruecos de decenas de menores que permanecían en la ciudad autónoma en situación irregular. También ha reprochado los choques entre ministros del PSOE y de Podemos respecto a las medidas a aplicar ante el alza del precio de la luz, que ha alcanzado varios récords históricos en los últimos días.

TRES "CRISIS IMPORTANTES" SIN EXPLICACIONES

Olano ha lamentado que Sánchez no se haya pronunciado sobre lo que considera "tres importantes crisis" que está viviendo España: la subida de la luz, la devolución de menores a Marruecos y la repatriación de los españoles y colaboradores después de que los talibán se hiciesen con el control de Afganistán.

Así, ha señalado que el Gobierno ha cambiado de criterio respecto a la política migratoria y ha pedido explicaciones sobre las devoluciones de los menores repatriados a Marruecos desde Ceuta, que también han sido criticadas por el Defensor del Pueblo. "¿Por qué ha pasado de recibir a los inmigrantes con banda de música a, en el caso de estos menores, repatriarlos?", ha cuestionado.

Olano también ha instado al presidente Sánchez a llamar al líder del PP, Pablo Casado, para explicarle el papel de España respecto a Afganistán y para informarle sobre la repatriación del personal diplomático junto a los afganos colaboradores con la misión española, del mismo modo que harán la canciller alemana, Ángela Merkel y el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson.

DEBATE DEL ESTADO DE LA NACIÓN

"Parece que para Sánchez los españoles somos de segunda y no merecemos que nos dé las explicaciones pertinentes", ha añadido, insistiendo en la conveniencia de no retrasar más la celebración en el Congreso del Debate sobre el estado de la Nación.

Finalmente ha afirmado que "no es razonable" que el Gobierno "no tenga ninguna solución" mientras se están pagando los precios de la electricidad "mas altos de toda Europa" y ha advertido que la política energética del Gobierno "pone en peligro" a muchas empresas que ya se plantean marcharse de España o no invertir debido al precio de la luz.