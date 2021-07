El PP critica que el techo de gasto aprobado por el Gobierno es "ciencia ficción" porque los datos "no cuadran"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria de Sectorial del Partido Popular, Elvira Rodríguez, ha criticado este martes que el techo de gasto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez parece "ciencia ficción" porque, en su opinión, los datos que han trasladado "sencillamente no cuadran".

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, la dirigente del PP ha explicado que está basado en "unas perspectivas de crecimiento muy optimistas que se mandaron a Europa a finales del mes de abril pero que no tenían en cuenta lo que está pasando con la quinta ola del Covid, y lo que se está retrasando la entrada de los Fondos Europeos".

Rodríguez ha remarcado que el Fondo Monetario Internacional (FMI), que este martes mostraba sus previsiones respecto a España, prevé un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) casi un 40 por ciento inferior respecto a los datos presentados por el Gobierno.

Ha insistido también en que el Ejecutivo "no da cifras de recaudación" ni "previsión de liquidación del año que viene", por lo que ha reiterado en que "tampoco cuadran". También ha criticado el "poco esfuerzo" respecto a los gastos: "Hay apenas 100 millones de euros más de gastos que el año pasado", ha apuntado, sin contabilizar, a su juicio, los gastos a financiar con fondos europeos. En este sentido, ha advertido que "con esto no se puede jugar" porque "luego no se cumple" y hay "más deuda".

Preguntada por aplicar recortes como solución, la vicesecretaria 'popular' ha negado que este sea el proceso correcto insistiendo en que lo que hay que hacer es "ajustar el gasto y no consolidar el gasto coyuntural" del 2020 y 2021 para hacer frente a la pandemia. En este contexto, ha explicado que en 2022 "no deberían hacer falta" y que por tanto "tendrán que dar muchas explicaciones".

Por otro lado, Rodríguez ha hecho referencia a la disponibilidad del Partido Popular para reunirse con el Gobierno sobre estos asuntos. Sin embargo, ha denunciado la situación de los PGE del año 2021 en los que "no aprobaron ninguna enmienda y dijeron" que del PP "no querían nada".

INCREMENTO DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL

Respecto a la posibilidad anunciada por la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, de subir el salario mínimo interprofesional, la vicesecretaria Sectorial del PP se ha mostrado reticente. "En un momento en el que todavía en 2022 y aún diciendo que va a crecer el PIB en un siete por ciento estamos en tasas de desempleo del 14,1 por ciento, según sus cifras, pues parece que no es el momento de distorsionar el mercado", ha manifestado.

"Cuando hay creación de empleo la oferta y la demanda se ajustan y lo que provocan es mejoras de salarios, y no trabajando con imposiciones teóricas de que el salario mínimo tiene que ser el 60% del salario medio", ha argumentado, al tiempo que ha aclarado que esto no conseguiría otra cosa que "plantear un horizonte que no tiene fin porque si van subiendo los salarios mínimos, el salario medio subirá y siempre se va a necesitar seguir subiendo".

Finalmente, ha precisado que las subidas de salario mínimo perjudican a los más desfavorecidos y que este "no es el camino".